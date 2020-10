Schalke: Öffentliches Training vor dem Revierderby

Die Einstimmung auf das Revierderby am Samstag (18.30 Uhr/ Sky) in Dortmund läuft bei Schalke 04 in diesem Jahr unter besonderen Umständen: Gerade einmal 100 Fans können an diesem Mittwoch im Parkstadion dabei sein, wenn Schalke ein öffentliches Training abhält. Es ist die einzige Trainingseinheit in dieser Woche, die Schalke nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchführt.

Hohe Infektionszahlen in Gelsenkirchen

Die Einschränkung ist natürlich der Zeit geschuldet: Ursprünglich sollten 300 Zuschauer zugelassen werden – aber von diesem Plan musste Schalke aufgrund der hohen Zahl an Covid-19-Infektionen in Gelsenkirchen Abstand nehmen. In früheren Jahren kamen zum Training vor dem Derby sogar schon über 3000 Zuschauer – die Mannschaft wurde bei dieser Gelegenheit von den Ultras auch schon mal mit Hilfe von Pyro-Technik in Derby-Stimmung versetzt. Doch das direkte Aufeinandertreffen mit den Ultras fand ja in diesem Jahr bereits am Sonntagabend nach dem 1:1 im Heimspiel gegen Union Berlin statt.

Schalke 04 hat offiziell keine Hinweise darauf, ob an diesem Mittwoch auch wieder Ultras unter den Trainings-Zuschauern sein werden – die 100 Eintrittskarten wurden verlost. Angesichts der besonderen Umstände steht das Training aber unter Beobachtung. An gleicher Stelle im Parkstadion war es am Sonntag beim U19-Derby zwischen Schalke und dem BVB (2:3) auch zu den schlimmen Beleidigungen gegen Dortmunds Nachwuchsstürmer Youssoufa Moukoko gekommen. Schalke ist zuversichtlich, dass Verursacher ermittelt werden können.

Fragezeichen hinter dem Einsatz von Mark Uth

Was das Derby am Samstag betrifft, darf man aus Schalker Sicht nicht ganz so zuversichtlich sein: Im Mai gab es im ersten Spiel nach der Corona-Unterbrechung der Liga eine 0:4-Klatsche beim BVB, insgesamt ist Schalke seit 20 Bundesligaspielen sieglos. Außerdem ist nach wie vor nicht geklärt, ob Mark Uth am Samstag wieder zur Verfügung steht: Der frühere Kölner, für Trainer Manuel Baum der Schlüsselspieler in Schalkes Offensive, war gegen Union Berlin kurzfristig mit muskulären Problemen ausgefallen. Noch größer ist das Fragezeichen hinter dem am Oberschenkel verletzten Nationalspieler Suat Serdar. Ob sie an diesem Mittwoch wieder auf dem Trainingsplatz stehen, wollte Schalke am Dienstag noch nicht prognostizieren.