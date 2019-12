Essen. In der neuen Folge unseres Podcasts "Fußball Inside" diskutieren wir über den FC Schalke 04, Borussia Dortmund und den VfL Bochum.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schalke-Podcast: Das fehlt zum perfekten Weihnachtsfest

Noch drei Spieltage stehen in der Bundesliga 2019 auf dem Programm. In unserem Revierfußball-Podcast "Fußball Inside" diskutieren wir über Schalke und den Harit-Deal, über den BVB und die mögliche Verpflichtung von Sturmtalent Erling Haaland. Zudem über die Krise des VfL Bochum und die Chancen von RWE und RWO auf den Drittligaaufstieg.

Schalke hat den ersten Deal unter Dach und Fach gebracht. Offensivspieler Amine Harit hat seinen Vertrag bis 2024 verlängert. Jetzt muss noch die Unterschrift von Torwart Alexander Nübel her und die Schalke-Fans hätten ein perfektes Weihnachtsfest. Der Vertrag von Nübel läuft aus, es droht ein ablösefreier Abgang des Torhüters. Wir diskutieren über die Verlängerung von Harit und die Art und Weise, wie sich der Nübel-Poker hinzieht.

Gepokert wird auch beim BVB, denn Salzburgs Angreifer Erling Haaland ist ein heißes Thema beim BVB. Doch zuvor muss der BVB in den letzten drei Partien den Trend bestätigen und sportliche Erfolge feiern. Nur so kommt Trainer Lucien Favre aus der Kritik.

Sportliche Erfolge benötigt auch der VfL Bochum. Erst drei Siege, zu wenig für die eigenen Ansprüche. Bochum schwebt in Abstiegsgefahr, dementsprechend steht der VfL vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 unter Druck.

Besser sieht es sportlich in der Regionalliga West für die Traditionsvereine Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen aus. Beide sind nach der Hinrunde auf Tuchfühlung zu Platz eins, der nach der Saison die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt. Wir sprechen über den Vierkampf in der vierten Liga und warum RWE in diesem Jahr - anders als in den letzten Spielzeiten - auch nach dem Herbst noch eine tragende Rolle spielt.





Moderator Christian Hoch diskutiert mit Funke-Sport-Reporter Christian Brausch und RevierSport-Gründer Uli Homann. Viel Spaß. (cb)