Sané und Flick gratulieren − Düren freut sich auf die Bayern

Düren. Riesige Freude beim 1. FC Düren: Der Fünftligist spielt im DFB-Pokal gegen den FC Bayern. Die Partie wird aber vielleicht in München ausgetragen.

Leroy Sané schreibt eine WhatsApp-Nachricht, Hansi Flick gratuliert, am Klubheim gibt es ein Feuerwerk und Präsident Wolfgang Spelthahn singt sich die Stimme aus dem Leib: Die Freude beim Fußball-Fünftligisten 1. FC Düren über das schon bald anstehende Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München ist riesig. Ob die schon auf den 11. September terminierte Partie im Rheinland stattfinden wird, ist aber fraglich.

Weil das eigene Stadion umgebaut wird und der Aufwand für eine Durchführung unter den geltenden Corona- und Sicherheitsbestimmungen sehr groß, wollen die Dürener dem FC Bayern den Tausch des Heimrechts vorschlagen. Nach einer Präsidiumssitzung will der erst vor drei Jahren durch eine Fusion dreier Vereine gegründete Club wohl am Dienstag mit diesem Vorschlag an die Münchner herantreten.

Spelthahn ist seit 55 Jahren Bayern-Fan

Deren Konzentration galt zunächst ganz dem Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain am Sonntagabend. „Aktuell hatten die Bayern zum Glück anderes zu tun“, sagte Spelthahn, der ein eingefleischter Fan des deutschen Rekordmeisters ist. „Ich bin 57, seit 55 Jahren Bayern-Fan und seit 35 Jahren Mitglied“, sagte er lachend: „Gegen die Bayern in einem Pflichtspiel antreten zu dürfen, ist wie ein Sechser im Lotto.“

Der Kontakt zu den Bayern war am Samstagabend nach dem entscheidenden 1:0 der Dürener im Endspiel um den Mittelrheinpokal gegen den klassenhöheren Regionalligisten Alemannia Aachen unerwartet rege. Nationalspieler Sané griff direkt nach dem Schlusspfiff zum Handy. „Er hat mit unserem Stürmer Mark Brasnic in der Jugend in Leverkusen zusammengespielt. Die beiden haben Kontakt gehalten, und Sané hat ihm geschrieben, dass er sich freut, sein erstes Pflichtspiel für die Bayern gegen Düren zu bestreiten“, sagte Spelthahn. „Außerdem hatte jemand aus unserer Delegation die Nummern von Trainer Hansi Flick und Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Er hat sie angeschrieben, und sie haben gratuliert.“

Vorfreude auf Duell mit Bayern-Star Davies

Besondere Freude herrschte auch beim Matchwinner Adis Omerbasic. Der war erst einen Tag vorher verpflichtet worden und forderte nach seinem Siegtor beim Debüt den wohl schnellsten Bayern-Spieler augenzwinkernd zum Sprint-Duell raus. „Ich freue mich, gegen Davies zu spielen“, sagte der 25-Jährige, der als Rechtsaußen wohl vor allem auf Alphonso Davies treffen wird. „Mal schauen, wer schneller ist.“

Den Sieg gegen Aachen feierten die Dürener am Samstag jedenfalls so ausgelassen wie es in diesen Zeiten möglich ist. „Meine Stimme ist belegt. Wir haben viel gesungen“, sagte Spelthahn am Sonntagmorgen. „Wir sind noch mal zum Klubheim gefahren, da gab es ein spontanes Feuerwerk, viele Autofahrer haben uns mit Lichthupe begrüßt. Man hat gemerkt, dass sich die ganze Stadt freut.“ Die Corona-Richtlinien habe man „so gut es geht eisern eingehalten“, berichtete Spelthahn, der Landrat des Kreises Düren ist: „Aber auch mir ist ein Fehler unterlaufen, als ich nach dem Schlusspfiff unseren Schatzmeister umarmt habe. Man merkt also: Die Freude kann einen mitreißen, selbst wenn man beruflich viel mit der Pandemie zu tun hat.“

Düren wird Heimrecht eventuell tauschen

Das Spiel am 11. September, das bei Sport1 live übertragen wird und Düren damit bundesweite Aufmerksamkeit sichert, wird letztlich vielleicht sogar in der Münchner WM-Arena stattfinden. „Eventuell wollen wir anbieten, das Heimrecht für dieses Spiel zu tauschen und die Bayern dann nach Fertigstellung der Anlage zu einem Freundschaftsspiel empfangen“, so Spelthahn. „Für unsere Spieler könnte es ein Riesen-Erlebnis sein, ein Wettkampf-Spiel in der Allianz-Arena zu spielen. Aber da gehören zwei Seiten dazu.“ (dpa)