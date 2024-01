Salah hofft auf Rückkehr zum Afrika-Cup

Will beim Afrika-Cup nochmal eingreifen: Ägyptens Mohamed Salah hofft auf eine baldige Genesung.

Liverpool Ägyptens verletzter Fußballstar Mohamed Salah hat den Afrika-Cup noch nicht abgeschrieben. „Gestern habe ich mit dem Behandlungs- und Rehabilitationsprogramm begonnen, und ich werde alles tun, um so schnell wie möglich wieder fit zu werden und in die Nationalmannschaft zurückzukehren, wie es von Anfang an vereinbart war“, schrieb der Stürmer des FC Liverpool auf seinen Social-Media-Kanälen.

Ägyptens verletzter Fußballstar Mohamed Salah hat den Afrika-Cup noch nicht abgeschrieben. „Gestern habe ich mit dem Behandlungs- und Rehabilitationsprogramm begonnen, und ich werde alles tun, um so schnell wie möglich wieder fit zu werden und in die Nationalmannschaft zurückzukehren, wie es von Anfang an vereinbart war“, schrieb der Stürmer des FC Liverpool auf seinen Social-Media-Kanälen.

Salah, der beim Afrika-Cup einer der auffälligsten Spieler war, hat sich laut Liverpools Assistenztrainer Pep Lijnders beim Vorrundenspiel gegen Ghana (2:2) einen „ordentlichen Riss in der Kniesehne“ zugezogen, der den Flügelspieler voraussichtlich drei bis vier Wochen außer Gefecht setzen werde.

Das Finale des Turniers ist am 11. Februar. Ägypten hat bei diesem Turnier noch kein Spiel gewonnen, ist aber mit drei Punkten aus drei Spielen ins Achtelfinale eingezogen. Dort trifft das Team am Sonntag auf Kongo.