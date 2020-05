Jhon Cordoba vom 1. FC Köln beim Training - am Tag vor den positiven Corona-Tests.

Bundesliga Zweifel am Bundesliga-Neustart - was DFL und Kritiker sagen

Essen. Nach drei positiven Corona-Tests beim 1. FC Köln entflammen Diskussionen um den Bundesliga-Neustart. Die DFL sieht nur ihr Konzept bestätigt.

Auf diese Nachricht hätte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) gern verzichtet: Zwei Profis und ein Mitarbeiter des 1. FC Köln waren am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden – und schon nach der ersten Testrunde bei den 36 Profiklubs wuchsen am Wochenende die Zweifel an einem Neustart der Bundesliga Mitte Mai. Selbst Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer, der das DFL-Konzept für einen möglichen Wiederbeginn federführend erstellt hatte, gab zu: „Wenn es zu viele positive Fälle gibt, kann dieses System ins Wanken geraten. Das ist gar keine Frage.“