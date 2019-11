Zieht es Kutucu im Winter von Schalke 04 nach Spanien?

Andorra la Vella/Gelsenkirchen. Schalkes 19 Jahre alter Offensivspieler hat ebenso wie Ozan Kabak für die Türkei debütiert. Ein Topklub soll interessiert sein.

Die Situation hat sich verändert: In der vergangenen Saison noch war Ahmed Kutucu der Dauerbrenner beim FC Schalke 04. Er stürmte für die Profis in der Bundesliga, er wurde mit der U-23-Mannschaft Oberliga-Meister und stieg in die Regionalliga auf, und er stand mit dem U-19-Team im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. In dieser Saison aber ist er nur noch ein Joker, hat erst sieben Bundesliga-Einsätze auf seinem Konto und kommt dabei gerade mal auf 131 Minuten.