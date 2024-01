Gelsenkirchen. Kommt Darko Churlinov zu Schalke 04? Im Vorfeld des Spiels gegen den HSV hielt sich Manager Marc Wilmots bedeckt. Welcher Spielertyp S04 fehlt.

Der FC Schalke 04 empfängt den HSV am Samstagabend zum Zweitliga-Topspiel. Für Marc Wilmots ist es das erste Pflichtspiel seit seiner Rückkehr als Manager. „Der HSV hat eine hervorragende Mannschaft und spielt um den Aufstieg. Es wird bis zum Ende hart werden“, sagte der 54-Jährige bei Sport1.

Schalke: Wilmots erzählt von schneller Entscheidung

Mit Neu-Manager Wilmots geht es für den FC Schalke 04 zunächst darum, sich schnell aus der Abstiegszone zu befreien. „Es ist, als wäre ich nie weggegangen.“ Für Wilmots sei bei der Schalker Kontaktaufnahme gleich klar gewesen, was er tun würde. „Der Verein steckt in Schwierigkeiten, ich kenne noch viele Leute. Ich wusste gleich: Da musst du rangehen.“

Hinter Königsblau haben Hansa Rostock (0:3 gegen den 1. FC Nürnberg) und der 1. FC Kaiserslautern (0:2 gegen den FC St. Pauli) am Samstagnachmittag bereits Federn gelassen. Mit einem Sieg gegen den HSV könnte sich Königsblau sechs Punkte vor den Relegationsplatz schieben. Die Hanseaten wiederum wollen mit einem Dreier zum Spitzenduo Holstein Kiel und FC St. Pauli aufschließen.

Wilmots schwärmte zudem von den Rahmenbedingungen am Berger Feld. „Schalke hat 62.000 Fans im Stadion, und das in der zweiten Liga. Das hat Potenzial.“

Churlinov-Rückkehr zu Schalke 04 perfekt? Marc Wilmots verrät nichts

Doch auch die Mannschaft muss ihren Teil beitragen. Womöglich bald wieder mit Darko Churlinov? Nach Informationen dieser Redaktion ist die Rückkehr des Offensivspielers perfekt. „Das kann ich bis jetzt nicht bestätigen“, sagte Wilmots und blockte weitere Nachfragen ab: „Ich rede nicht über Spieler, die nicht bei uns unter Vertrag stehen. Er spielt momentan beim FC Burnley.“

In das Profil, das Wilmots für potenzielle Neuzugänge umriss, würde Churlinov allerdings passen. So suche Königsblau nach starken Eins-gegen-eins-Spielern. „Wir brauchen Spieler mit Kraft und Schnelligkeit in der Tiefe. Davon haben wir zu wenige.“

