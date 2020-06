Schalke: Wie die Spieler gegen die Krise ankämpfen

Gelsenkirchen. Nach elf Spielen in Folge ohne Sieg führen Schalkes Bosse viele Gespräche mit den Profis. Ein besonders wichtiger Mann kehrt nun zurück.

Es gibt sie noch, die guten Nachrichten beim FC Schalke 04. Um 15.36 Uhr schrieben die Königsblauen am Mittwoch über das soziale Netzwerk Twitter: „Benji Stambouli konnte heute wieder mit der Mannschaft auf dem Platz trainieren.“ In dieser schwierigen Zeit, nach elf Spielen in Folge ohne Sieg, saugen die Schalker selbst die Nachricht auf, dass ein erfahrener Spieler nach acht Monaten Verletzungspause wieder am Ball ist.