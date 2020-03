Wie Nabil Bentaleb für Schalke noch wertvoll werden kann

Gelsenkirchen. Bevor er nach England verliehen wurde, galt Nabil Bentaleb als Problemfall. Nun könnte er Schalke einen zweistelligen Millionenbetrag bescheren.

Im Winter wechselte Nabil Bentaleb von Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 auf Leihbasis zu Premier-League-Klub Newcastle United. Bislang konnte der Mittelfeldspieler auf der Insel nicht groß punkten. Vor der Corona-Pause stand der 24-Jährige in drei von möglichen fünf Ligaspielen in der Startelf. In den letzten zwei Spielen musste er jeweils 90 Minuten von der Bank zuschauen.







Wie der Newcastle Chronicle berichtet, haben die Magpies Bentaleb allerdings lange nicht abgeschrieben. Im Gegenteil, sobald der Spielbetrieb in England wieder aufgenommen wird, soll der Algerier eine Chance erhalten, sich für eine feste Verpflichtung zu empfehlen. Newcastle stehe der Möglichkeit, seine Kaufoption zu ziehen, demnach weiterhin offen gegenüber. Im Leiharrangement zwischen dem FC Schalke 04 und Newcastle United ist ein Betrag von zehn Millionen Euro festgeschrieben.

Bentaleb rückte bei Schalke aufs Abstellgleis

Nach einer erfolgreichen Leihe wurde Bentaleb im Sommer 2017 für 20 Millionen Euro von Schalke fest von den Tottenham Hotspur verpflichtet. In der Folge zeigte seine Formkurve nach unten.

Nach einigen Undiszipliniertheiten rückte Bentaleb unter Trainer David Wagner endgültig aufs Abstellgleis. Nachdem ein Wechsel vor der Saison letztendlich aufgrund einer Knieverletzung scheiterte, durfte der 35-fache algerische Nationalspieler nur noch bei der Zweitvertretung mittrainieren. Hier kam er im Winter zu zwei Einsätzen in der Regionalliga West. Ende Januar folgte schließlich der Schritt nach Newcastle.

Schalke-Vertrag von Bentaleb gilt bis 2021

Bei der Bekanntgabe der Leihe sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider: "Für Nabil ist es nun das Wichtigste, auf dem sportlichen Niveau, welches er gewohnt ist, seine unbestrittenen Fähigkeiten unter Beweis stellen zu können.“







Sollten dabei noch zehn Millionen Euro an Ablöse herausspringen, käme das den Königsblauen natürlich gelegen. Auf Schalke besitzt Bentaleb noch einen Vertrag bis 2021.