Wie Augsburg-Trainer Enrico Maaßen Schalke 04 erwartet

Gelsenkirchen/Augsburg. Am Sonntag empfängt Schalke 04 der FC Augsburg. FCA-Trainer Maaßen stellt nach zuletzt zwei Siegen klar: "Wir wollen unbedingt gewinnen."

So ganz kann Enrico Maaßen die Rivalität mit Schalke 04 auch als Trainer des FC Augsburg noch nicht ablegen. Denn in ihm schlummert noch ein Dortmunder. Bis zum Sommer war er Trainer der Zweitvertretung des BVB – und in der Regionalliga spielte er einige Derbys gegen S04. „Es war ja nur das kleine Derby“, sagte der 38-Jährige vor dem Bundesligaspiel mit dem FC Augsburg auf Schalke (Sonntag, 17.30 Uhr/DAZN). „Doch die Brisanz war deutlich spürbar. Das Spiel hatte immer einen enormen Stellenwert.“

Nun ist Maaßen allerdings nicht mehr Trainer in Dortmund, sondern in Augsburg. An der Zielsetzung für die Partie gegen Schalke ändert das wenig. „Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen“, erklärte er selbstbewusst. Und nach zuletzt zwei 1:0-Siegen gegen den FC Bayern München und bei Werder Bremen sind die Fuggerstädter sogar leichter Favorit in der Arena.

Vor Schalke-Spiel: Zwei Wackelkandidaten im FCA-Kader

Von den Schalkern erwartet Maaßen eine variable Spielausrichtung – mal hohes Pressing, mal fokussiert auf die Defensive. „Wir werden eine Idee brauchen, was wir mit dem Ball machen, wenn der Gegner tief steht“, erklärte der Coach. In der Länderspielpause habe sein Team daran aber intensiv gearbeitet.

Personell können die bayrischen Schwaben im Gastspiel auf Schalke „fast aus dem Vollen schöpfen“, wie es der Trainer formulierte. Es gebe lediglich ein, zwei Wackelkandidaten im Kader. Um welche Spieler es sich dabei handelt, wollte der 38-Jährige nicht verraten. Er sagte aber: „Wir hoffen, dass sie rechtzeitig fit werden.“

Im Duell der beiden Abstiegskandidaten seien laut Maaßen auch die Basics entscheidend. Also Präsenz in den Zweikämpfen oder Standardsituationen. „Es wird sehr laut, hitzig und unruhig sein“, so der Augsburger. Über 60.000 Zuschauer werden am Sonntagnachmittag in der Arena erwartet – darunter auch mehr als 1.000 FCA-Fans, die mit Sonderzügen anreisen.

