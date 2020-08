Schalke: McKennie-Wechsel steht bevor - ist es Juventus?

Längenfeld. Schalke schont Weston McKennie im Training - weil er für viel Geld verkauft werden soll. So weit, so bekannt. Nun nimmt ein Transfer Fahrt auf.

Weston McKennie ist an diesem Mittwochvormittag auffällig gut gelaunt. Beim Training der Profis des FC Schalke 04 in Längenfeld sitzt der 21-Jährige mit seinem Teamkollegen Salif Sané auf einer Holzbank und führt einen lässigen Tanz im Sitzen vor. Der US-Amerikaner strahlt dabei große Freude aus. Ob dies damit zusammenhängt, dass sein Wechselwunsch bald in Erfüllung gehen dürfte?