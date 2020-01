Fuente Alamo. Alexander Nübel wechselt von Schalke 04 zu Bayern München. Innenverteidiger Matija Nastasic will über Ex-Kapitän Nübel nicht den Stab brechen.

Wegen Nübel-Wechsel: Nastasic appelliert an Schalke-Fans

Abwehrspieler Matija Nastasic vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 will über Torwart Alexander Nübel nach dessen bevorstehendem Sommer-Transfer zu Bayern München nicht den Stab brechen. “Er wird uns am Ende der Saison verlassen, aber so lange bleibt er natürlich ein Teil des Klubs”, sagte Nastasic am Sonntag im Schalker Trainingslager in Fuente Alamo. Am Tag zuvor hatte sich Nübel mit Trainer David Wagner darauf verständigt, aufgrund des Wechsels das Amt des Schalke-Kapitäns abzugeben.

Schalke-Innenverteidiger Nastasic: "Ich sehe weiter wie vorher" Nastasic erklärt dazu: “Für uns ändert das nichts, ich sehe Alex weiter wie vorher - er ist ein Top Torwart. Und bis zum Saisonende ist er bei uns.” Genau wie Trainer Wagner appelliert auch Nastasic an die Fans, Nübel in der Rückrunde nicht auszupfeifen: “Man weiß, wie es ist, aber ich hoffe, dass die Fans ihn weiter so unterstützen wie sie das bei uns auch tun. Nur so können wir unsere Ziele erreichen.” FC Schalke 04 Schalke 04 - Alle News rund um den Fußball-Bundesligsten Aufgrund von Nübels Rot-Sperre wird aber zumindest in den ersten beiden Spielen der Rückrunde Markus Schubert im Schalker Tor stehen. “Die nächsten zwei Spiele sind eine gute Gelegenheit für ihn. Ich bin sicher, dass er einen guten Job machen wird”, sagt Nastasic und verspricht, dass die Mannschaft es dem bisherigen Ersatzmann möglichst leicht machen will.