Gelsenkirchen. Torhüter Alexander Nübel verlässt den FC Schalke 04 am Ende der Saison. Der 23-Jährige wechselt wohl zum FC Bayern München.

Wechsel von Schalke-Kapitän Nübel soll in Kürze verkündet werden

Schalke-Torhüter Alexander Nübel wechselt am Ende der Saison wohl zum FC Bayern München. Ablösefrei. Denn der Vertrag des 23-Jährigen bei den Königsblauen läuft im Sommer aus. Nach den Informationen dieser Redaktion soll der Wechsel in Kürze verkündet werden.

Spielen bald gemeinsam in München: Schalke-Kapitän Alexander Nübel (links) und Manuel Neuer.

Schon im Dezember hatte Nübel Schalke mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern möchte. Über diese Entscheidung berichtete diese Redaktion exklusiv. Schalke reagierte damals kurz nach Bekanntwerden der Nachricht. „Nach allen Gesprächen, die wir in den letzten Monaten mit Alexander Nübel und seinem Berater geführt haben, sind wir über seinen Entschluss nicht sehr überrascht und respektieren diesen selbstverständlich. Verstehen müssen wir seine Entscheidung indes nicht“, erklärte Sportvorstand Jochen Schneider auf Schalkes Homepage.

In München bekommt es Nübel mit Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer zutun. Der 33-Jährige Torhüter hat in München noch einen Vertrag bis 2021, diesen soll er aber wohl bis 2023 verlängern. Nübel wird also zunächst vermutlich nur auf der Bank sitzen.

Nübel spielt seit 2015 auf Schalke

2015 wechselt Nübel zum FC Schalke 04. Es dauert einige Zeit, bis er Ralf Fährmann im Tor verdrängte. In dieser Saison wurde er sogar Kapitän. Trotzdem verlässt er im Sommer das Revier. (las)