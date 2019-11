Schalke Was Oliver Reck an Schalke beeindruckend findet

Essen. Oliver Reck stand im Tor von Werder Bremen und von Schalke 04. Am Samstag treffen die Ex-Klubs des 54-Jährigen aufeinander.

Wenn am Samstag (15.30 Uhr/Sky) der FC Schalke 04 und der SV Werder Bremen aufeinandertreffen, dann werden bei Oliver Reck zwei Herzen in einer Brust schlagen. Von 1985 bis 1998 stand er im Bremer Tor. Anschließend trug er fünf Jahre lang das Schalker Torwarttrikot. „Zu beiden Vereinen habe ich immer noch gute Kontakte. Da ich in der Nähe von Düsseldorf wohne, ist der Bezug zum FC Schalke natürlich enger“, sagt der 54-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung.