Warum die Bayern den Nübel-Deal noch nicht verkünden dürfen

Dass Alexander Nübel nach der Saison 2019/2020 den FC Schalke 04 verlässt, steht fest. Der Bundesligist schuf zwei Tage vor Heiligabend Fakten und verkündete den Abgang seines Stammtorwarts. Es scheint beschlossene Sache zu sein, dass der 23-Jährige in der kommenden Saison für Bayern München spielt.

Der Rekordmeister hat sich zur Personalie Nübel bislang noch nicht geäußert. Und das liegt an den Transferregeln. Der Vertrag des Torwarts auf Schalke läuft aus. Er ist demnach ablösefrei. Das heißt aber auch, dass andere Klubs erst nach dem Jahreswechsel mit dem Profi reden dürfen.

Berater Backs von Schalke-Torhüter Nübel erklärt Regularien

Im Sport-Podcast Fever Pit'ch sprach Nübels Berater Stefan Backs kürzlich über die Regularien. "Alex wird von Teilen der Öffentlichkeit und den Fans dazu gedrängt, sich jetzt schon zu outen. Laut Statuten darf er aber erst ab Januar mit anderen Vereinen überhaupt reden. Alex verhält sich komplett vertragskonform", betonte Backs dabei.

Der Berater erklärte, er selbst könne sich mit interessierten Vereinen austauschen: "Ich gebe das, was die Vereine sagen, an Alex weiter. Vertragslaufzeiten und -konditionen kann es aber nicht geben", sagte Backs zudem.

Vermutlich werden die Bayern den Transfer im Januar verkünden. In der Vergangenheit haben sie diesen Monat öfter genutzt, um ablösefreie Profis mit einem roten Trikot in der Hand zu präsentieren.

Ex-BVB-Profi Lewandowski und Ex-Schalke-Spieler Goretzka als Beispiele

Am 4. Januar 2014 gab der Rekordmeister bekannt, dass Robert Lewandowski von Borussia Dortmund in die bayerische Landeshauptstadt wechselt. Dass der polnische Angreifer in München einen langfristigen Vertrag erhält, war schon vor dem Jahreswechsel ein offenes Geheimnis. Nur offiziell machen durfte der Klub den Transfer laut Regelwerk noch nicht.

Am 19. Januar 2018 verschickte der FC Bayern wieder eine Pressemitteilung, in der es um einen Transfer ging. Diesmal erklärte der Klub, dass Leon Goretzka künftig in München spielen werde. Der FC Schalke 04 erhielt damals auch keine Ablösesumme.

Nun ist Schalke-Torhüter Nübel an der Reihe. Die Frage, ob die Bayern ihn verpflichten werden, dürfte beantwortet sein. Es geht nur um den Zeitpunkt der Bekanntgabe.