Warum Bernd Schröder bei Schalke 04 als Vorstands-Chef gescheitert ist

Schalke-Wahnsinn in Hamburg: Klartext über Ouédraogo, Cissé und die Wackel-Abwehr

Zum Auftakt der Zweitligasaison verliert Schalke 04 in einem spektakulären Spiel beim Hamburger SV mit 3:5. An Gesprächsstoff mangelt es im Nachgang nicht – denn es passierte sogar Historisches. Über allem schweben jedoch rassistische Anfeindungen gegen Schalkes Verteidiger Ibrahima Cissé. In unserem wöchentlichen Talk-Format „19:04 – der Schalke-Talk“ haben Moderator Sinan Sat und Andreas Berten, stellvertretender FUNKE Sport Chef, das Hamburg-Spiel aufgearbeitet und erste Lehren gezogen.