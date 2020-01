Wagner: So habe ich Gregoritsch Schalke-Fußball erklärt

Michael Gregoritsch wusste schon beim Aufwärmen, dass der Fußball-Abend etwas ganz Besonderes werden könnte. „Ich hatte den ganzen Tag schon ein gutes Gefühl“, sagte der Stürmer des FC Schalke 04 nach dem 2:0 (0:0)-Erfolg über Borussia Mönchengladbach am Freitagabend. Nach einem Sieg, zu dem er als Sturm-Zugang eine Vorlage zum 1:0 und das Tor zum 2:0 beigesteuert hatte.

Dabei hatte die Saison für den Österreicher so schlecht begonnen. Beim Abstiegskandidaten FC Augsburg zählte er selten zum Kader, kam nur zu sechs Kurzeinsätzen. Als er in einem Interview sein Leid klagte, wurde er sogar kurzzeitig suspendiert. Er wollte den FCA dringend verlassen - und spielt nun auf Leihbasis auf Schalke.

Trainer David Wagner verriet nach dem Spiel, wie sein erstes Gespräch mit Gregoritsch, den er „Gregerl“ nennt, ablief: „Ich habe ich ihm Szenen von unserem Spiel gezeigt - und das waren nur Verteidigungsszenen von unseren Stürmern. Da war nicht eine Offensivszene dabei. Ich habe ihn gefragt: Willst Du das machen? Kannst Du das machen? Und da war er on fire.“

Schalke-Trainer Wagner zeigte Szenen von Raman

Und Wagner wurde noch deutlicher: „Bisher hatte er das nicht ganz so häufig gezeigt, und er ist schon 25 Jahre alt. Ich habe ihm Szenen von Benito Raman gezeigt und ihm gesagt: Offensivspieler bei Schalke 04 zu sein, nur damit wir darüber gesprochen haben, das sieht so aus. Das ist relativ wenig entspannt. Er hat gesagt: Ich will das lernen, ich will das machen.“

Anlaufschwierigkeiten hatte Gregoritsch nicht - weder taktisch noch in der Umkleidekabine. „Er ist ein ganz schlauer Fußballspieler und darüberhinaus ein offener, guter Charakter, der sich schnell in die Gruppe eingebracht hat“, sagt Wagner. Auf einen so perfekten Start hatte Wagner gehofft: „Aber erwarten konnte man das nicht.

Schalke: Gregoritsch vergibt große Torchance

Das Spiel begann für Gregoritsch sogar denkbar schlecht. In der sechsten Minute vergab er freistehend eine große Torchance. „Man ärgert sich da. Wenn du in der Hinrunde wenig spielst, dann ist das Selbstvertrauen sowieso nicht da, dass du den locker in Eck schiebst. Doch es war die sechste Minute - dann muss es ja weitergehen“, sagte er.

Und wie es weiterging - über das Tor und die Vorlage hinaus. Gregoritsch verhinderte auf der eigenen Torlinie mit einem Kopfball ein Gegentor - und glänzte vorn mit wundervollen Steilpässen auf Benito Raman. Das alles führte zu einer großartigen Stimmung vor 62.271 Zuschauern in der Arena. Eine Atmosphäre die auch Gregoritsch beeindruckte: „Geil, das war brutal. Das ist schon etwas Besonderes. Diese Chance muss man nutzen. Ich werde alles investieren, dass es so weitergeht, sowas macht schon Lust auf mehr.“

Gregoritsch vor Bayern: "Müssen uns nicht verstecken"

Nun geht die Reise erst einmal zum FC Bayern München (Samstag, 25. Januar, 18.30 Uhr/Sky). „Wir müssen uns nicht verstecken“, sagt Gregoritsch über dieses Spiel und fügt hinzu: „Es ist ein Gefühl, dass ich nicht kannte, im oberen Tabellendrittel zu stehen und nach München zu fahren. Und zu wissen: Das ist ein Spitzenspiel.“

Doch so richtig lange nachdenken wollte er über die Bayern dann doch nicht: „Den Abend heute werde ich erst einmal genießen. Da könnt Ihr sicher sein.“