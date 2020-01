München. Wenn Schalke in der Bundesliga den Anschluss nicht verpassen will, darf Wagner in der Torwartfrage keine Kompromisse eingehen. Ein Kommentar.

Wagner muss den besseren Schalke-Torwart spielen lassen

Das war mal eine Ansage. Das zart blühende Pflänzlein der Schalker Hoffnung auf ein ordentliches Ergebnis in München wurde plattgewalzt von einem Bayern-Bulldozer. Beeindruckend, dieses 5:0

Es war ja ohnehin nie anzunehmen, dass der FC Bayern München den Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig davonziehen lassen würde. Aber nun dürfte wirklich klar sein: Die Titelvergabe wird auch in dieser Saison über die Bayern laufen. Sie wissen, wie man Aufholjagden schafft. Sie sind erprobt in großen Duellen. Sie fürchten niemanden.

Julian Nagelsmann weiß das. Der junge Trainer von RB Leipzig spürt, dass gerade ein Prozess angelaufen ist, der den weiteren Saisonverlauf entscheidend beeinflussen kann. Die Bayern sind wieder da, anspruchsvoll und mit größtmöglichem Selbstbewusstsein ausgestattet. Das vergleichsweise unerfahrene Leipziger Team hingegen hat sich eine empfindliche Niederlage in Frankfurt geleistet, die Nagelsmann mit einer von Zorn geprägten Rede quittierte.

Leipzig-Trainer Nagelsmann erhofft sich eine Reaktion

Weil er bereits im Training die volle Einsatzbereitschaft vermisste, machte er seine Spieler öffentlich lang. Das birgt natürlich ein Risiko, wer lässt sich schon gerne vom Chef so anzählen. Nagelsmann erhofft sich eine Reaktion, er verlangt von den Spielern, dass sie seine Haltung übernehmen. Er will die Chance nutzen und Meister werden. Er will die Gipfeltour nicht aus Ehrfurcht vor den Bayern vorzeitig abbrechen.

Zumal Borussia und Borussia auch noch ein Wörtchen mitreden. Gladbach und Dortmund mischen weiter vorne mit, die Liga erlebt tatsächlich mal wieder einen Titelkampf. Gladbach hat die Niederlage in Schalke gut weggesteckt, und beim BVB geht die Haaland-Show weiter: Wenn nicht alles täuscht, haben die Dortmunder in diesem Winter genau den Spielertypen verpflichtet, der ihnen zuvor fehlte. Ein Volltreffer.

Und Schalke? Die Königsblauen dürfen jetzt nicht den Anschluss verlieren. “Wir sind die Fans, die auch zu dir steh’n, wenn du verlierst”, sangen die mitgereisten Fans - Trainer und Spieler hörten, dass sie sich in dieser Saison einen gewissen Kredit erspielt haben. Deshalb war es ja so erschreckend, dass sich die Schalker in München wie so häufig in den Jahren zuvor präsentierten: ohne Mut und ohne Gegenwehr.

Schalke steht vor einer Torwartdiskussion

Am Freitagabend bei Hertha BSC muss der Schalter wieder umgelegt werden. Doch ausgerechnet jetzt stört die Torwartdiskussion. Soll Markus Schubert trotz seiner zwei Patzer in München im Team bleiben? Oder ist der künftige Bayern-Torwart Alexander Nübel, dessen Sperre abgelaufen ist, der stabilere der beiden jungen Torhüter?

David Wagner steht eine schwere Entscheidung bevor. Grundsätzlich hält der Trainer viel von Nübel. Der aber zeigte im Laufe der Saison auch schon den einen oder anderen Wackler. Dass Schubert Schalkes Torwart der Zukunft sein soll, darf jetzt keine Rolle spielen: Die Rückrunde ist keine Vorbereitung auf die nächste Saison. Und auch auf die Empfindlichkeiten der Fans, bei denen Nübel unten durch ist, sollte Wagner keine Rücksicht nehmen. Der bessere Torwart muss spielen. Und wer das ist, wird Wagner schon wissen. Die Fans sollten diesem Trainer vertrauen: Er hat in dieser Saison schon vieles richtig gemacht.