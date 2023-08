Vor Schalke-Spiel: Timo Becker wieder im Kader von Holstein Kiel

Durch die 0:1-Niederlage in Braunschweig setzt Schalke 04 den Start der Zweitliga-Saison in den Sand. Noch mehr Sorgen als das nackte Ergebnis machte der Auftritt der Mannschaft von Trainer Thomas Reis. Unsere Reporter Andreas Ernst und Robin Haack analysieren die Lage auf Schalke zusammen mit Moderator Sinan Sat.

Kiel. Timo Becker wird am Freitagabend mit Holstein Kiel in die Schalke-Arena zurückkehren. Der frühere S04-Profi ist rechtzeitig wieder fit.

Für Holstein Kiels Timo Becker ist das Duell mit Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga ein ganz besonderes Spiel. Jeder wisse, dass Schalke „sein Verein“ sei, sagte Kiel-Trainer Marcel Rapp vor dem Auswärtsspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) über den Ex-Gelsenkirchener. Ob Becker spielen kann, sei noch unklar. Der Abwehrspieler hatte sich einen Syndemosebandanriss am Fuß zugezogen und war in der vergangenen Woche wieder ins Training eingestiegen. Im Kader werde Becker jedoch stehen, sagte Rapp.

Timo Becker war einer der Publikumslieblinge auf Schalke. Am Freitag kehrt er mit Holstein Kiel nach Gelsenkirchen zurück. Foto: dpa

Timo Becker wurde auf Schalke zum Profi

Der 26-Jährige wurde in der Schalker Jugend ausgebildet und lief in 39 Pflichtspielen für die Schalker Profis auf. Als Trainer habe er „eine gewisse Fürsorgepflicht für den Spieler, dass ich ihn nicht in etwas hineinjage, wo er sich dann vielleicht noch mal schwerer verletzt“. Weiterhin nicht dabei sein wird Verteidiger Carl Johansson (Meniskusschaden).

