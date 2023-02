Vor Schalke-Spiel: Nächster Ausfall beim VfB Stuttgart

Essen. Am Samstag gibt es für den FC Schalke das wichtige Kellerduell gegen den VfB Stuttgart, der einen neuen verletzten Spieler zu beklagen hat.

Am kommenden Samstag treffen in der Fußball-Bundesliga der FC Schalke 04 und der VfB Stuttgart zum Kellerduell aufeinander.

Der Letzte möchte den 14. noch weiter nach unten ziehen. Bei einem Sieg könnte Schalke auf drei Punkte an die Schwaben heran rücken.

Während Schalke zuletzt vier Mal zu Null spielte, konnte der VfB gegen den 1. FC Köln zuletzt den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia feiern und so vom Abstiegsplatz springen.

Labbadia fehlen mehrere verletzte Spieler

Doch es gab auch eine Hiobsbotschaft nach dem 3:0 gegen die Kölner. Denn Pascal Stenzel verletzte sich. Der 26-Jährige wurde gegen den FC erst in der 81. Minute für Waldemar Anton eingewechselt und muss nun mit einem Muskelfaserriss zwei bis drei Wochen pausieren.

Neben Stenzel musste Labbadia gegen die Kölner auch die verletzten Offensivspieler Tiago Tomás und Serhou Guirassy ersetzen, speziell Guirassy wird auch das S04-Spiel verpassen.

Damit fehlt dem VfB weiter sein bester Angreifer, daher sollte man bei der Partie in Gelsenkirchen eher nicht mit vielen Treffern rechnen. Schalke wartet seit 394 Minuten auf ein eigenes Tor, der VfB ist auswärts in dieser Saison noch ohne Sieg.

Daher dürften die 90 Minuten sehr taktisch geprägt sein. Denn wenn Schalke verliert, wäre der VfB erstmal weg. Und Schalke braucht dringend ein Erfolgserlebnis, bevor es eine Woche später zum Keller-Derby zum VfL Bochum geht.

Wegweisende Wochen für die Königsblauen, die trotz der Serie ohne Sieg und Tor noch alle Chancen haben, wenn sie in den kommenden Partien die benötigten Siege einfahren.

Was Mut macht, ist die Bilanz gegen den VfB. Generell ist diese sehr ausgeglichen, doch in Gelsenkirchen spricht sie klar für Schalke. Die letzten sechs Duelle zuhause verlor Schalke nicht, den letzten Sieg der Stuttgarter bei den Knappen gab es im Mai 2013, als ein gewisser Vedad Ibisevic beim 2:1 doppelt traf. Insgesamt konnte der VfB nur zwölf von 52 Partien auf Schalke gewinnen, an die Königsblauen gingen 33 Begegnungen.

