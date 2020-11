Vor Gladbach-Spiel: Nächster Corona-Fall bei Schalke 04

Gelsenkirchen. Schalke 04 kommt nicht zur Ruhe. Zum vierten Mal in dieser Saison wurde ein Spieler der Profimannschaft positiv auf das Coronavirus getestet.

Corona-Fall Nummer vier beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04: Drei Tage vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) wurde ein Spieler positiv getestet. Das verkündete Pressesprecher Marc Siekmann bei einer Pressekonferenz am Donnerstagmorgen. "Der Spieler befand sich wegen auftretender Symptome bereits vorher in freiwilliger und vorsorglicher häuslicher Isolierung. Er wird uns in den nächsten Tagen, also auch am Wochenende, nicht zur Verfügung stehen." Alle übrigen Befunde waren, wie die Schalker mitteilten, negativ.

Die Startelf der Königsblauen wird am Samstag ein ganz anderes Gesicht haben - im Vergleich zu den vergangenen Wochen fehlen die suspendierten Amine Harit und Nabil Bentaleb sowie die verletzten Salif Sané, Ralf Fährmann, Rabbi Matondo, Goncalo Paciencia und Vedad Ibisevic, dessen Vertrag aufgelöst wurde. Auch Ahmed Kutucu ist nicht dabei - er ist nicht verletzt, weshalb es offensichtlich ist, dass es sich bei ihm um den erkrankten Spieler handelt. Fraglich ist der Einsatz von Linksverteidiger Bastian Oczipka.

Trainer Manuel Baum wird auf Spieler aus der Knappenschmiede setzen. Insgesamt fünf Spieler aus der U23 oder U19 trainieren seit Mittwoch mit. Beste Startelf-Chancen hat Linksverteidiger Kerim Calhanoglu (U19), sollte Oczipka fehlen.