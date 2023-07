Von Aufklebern bis Zalazar: Das Schalker Trainingslager-ABC

Im Trainingslager in Mittersill bereiten sich die Profis von Schalke 04 aktuell auf die Saison vor. Mit dabei sind auch unsere Reporter Andreas Ernst und Robin Haack, die im Schalker Mannschaftshotel eine Sonderfolge von „19:04 – der Schalke-Talk“ mit Michael Langer aufgenommen haben. Dabei spricht Langer unter andrem über seine Rolle in der Mannschaft und das Torwart-Team um den derzeit verletzten Stammtorwart Ralf Fährmann. Besonders schwärmt der 38 Jahre alte Österreicher vom Zusammenhalt der Schalker Mannschaft.

Mittersill/Gelsenkirchen. Harte Arbeit für die Profis von Schalke 04, Diskussionsstoff und eine zerdepperte Lampe im Vorgarten: Das ABC des Trainingslagers in Mittersill.

Im Sommer-Trainingslager von Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 wurde nicht nur hart gearbeitet, um sich optimal auf die anstehende Zweitliga-Saison vorzubereiten. Es gab auch reichlich Diskussionsstoff außerhalb des Platzes. Die WAZ hat die Themen des Schalker Sommercamps alphabetisch geordnet.

A – Aufkleber. Die Fans von Schalke 04 waren in Mittersill auf ihre ganz eigene Art fleißig – doch den Anwohnern des österreichischen Städtchens hat das nicht gut gefallen. Denn fast alle Verkehrsschilder wurden mit Stickern der Fan-Gruppe Ultras Gelsenkirchen verschönert.

B – Brunnen. Ein kleiner Brunnen direkt am Rathaus litt vorige Woche, als jemand offenbar Spülmittel hineinschüttete. Die Folge: Am nächsten Morgen schäumte der Brunnen über. Ob S04-Fans dafür verantwortlich waren, ist nicht erwiesen. Jedenfalls ärgerte sich die Stadtverwaltung.

Schalkes Ibrahima Cissé: Ein Booster fürs Selbstvertrauen

C – Cissé. Innenverteidiger Ibrahima Cissé zählt zum Ende des Trainingslagers trotz des ein oder anderen „Wacklers“ tatsächlich zu den großen Hoffnungsträgern von Schalke 04 – obwohl er in der Vorsaison nie für die Profis spielte. Was Hoffnung macht: Beim U23-Afrika-Cup spielte er für Mali stark, wurde sogar in die Top-11 des Turniers gewählt. Ein Booster für sein Selbstvertrauen.

D – Draxler. Während der Talk-Veranstaltung „MitGEredet“ fragte ein Fan den Schalker Sportdirektor André Hechelmann, warum der Klub nicht einfach Julian Draxler zurückhole – bei S04 könne er Spielpraxis für die EM sammeln. Hechelmann schmunzelte und nannte einen solchen Transfer „eher einen schönen Traum“.

Ball über den Zaun geschossen: Kaminski zerdeppert eine Lampe im Vorgarten

E – Empörung. Als Marcin Kaminski am Donnerstag bei einer Torschussübung über den Zaun schoss und die Lampe im Vorgarten eines Anwohners zerstörte, war dieser außer sich. Nur nach viel Überzeugungsarbeit wurde der Ball wieder rausgerückt. Kaminski musste sich im Nachgang einige Sprüche von seinen Kollegen anhören.

F – Familienbesuch. Bei jedem Training saß in Mittersill auch Ludger Terodde auf der Tribüne – Vater von Schalkes Top-Stürmer Simon Terodde. Auch bei den Einheiten in Gelsenkirchen ist er regelmäßig vor Ort, um seinen Sohn zu unterstützen. Ganz groß.

G – GOAT. Er ist zurück: Nach U21-Europameisterschaft trainiert Henning Matriciani wieder mit seinen Schalker Kollegen – und die Fans, die ihn schon als „Greatest of all time“ (GOAT), den „Größten aller Zeiten“, feiern, sind begeistert. In den Testspielen wurde der 23-Jährige bei jedem Ballkontakt bejubelt. Immer wieder schallte es „Henning“ durch das Stadion.

Haiß war’s für Schalkes Profis in Mittersill. Hier sucht Assan Ouédraogo eine Abkühlung. Foto: RHR-FOTO / FUNKE Foto Services

H – Hitze. Zeitweise waren die Profis von Schalke 04 in Österreich nicht zu beneiden, denn die Temperaturen kletterten auf über 30 Grad. Fußballspielen macht bei solch einem Wetter nur wenig Spaß.

I – Idrizi. Eigentlich war Blendi Idrizi nach seiner erfolglosen Leihe zu Jahn Regenburg schon abgeschrieben. Aber: Im Trainingslager im österreichischen Mittersill machte der Mittelfeldspieler einen guten Eindruck – ihm war anzusehen, dass er es seinen Kritikern unbedingt beweisen will.

J – Jordan Larsson. Der ehemalige Schalker gewann den Trainingslager-Test in Österreich mit seinem aktuellen Verein FC Kopenhagen 2:0 gegen die Königsblauen. Larsson holte dabei den Freistoß vor dem zweiten Treffer für die Dänen heraus.

Schalkes K-Frage ist noch unbeantwortet

K – Kapitän. Die Spielführer-Frage ließ S04-Trainer Thomas Reis in Mittersill noch unbeantwortet, nachdem sich der bisherige Kapitän Danny Latza dazu entschieden hatte, sein Amt zur Verfügung zu stellen. Neben Cedric Brunner, Urgestein Ralf Fährmann oder Torjäger Simon Terodde käme auch Neuzugang Ron Schallenberg für die wichtige Leader-Rolle in Betracht.

L – Lederallergie. Ein solches Problem unterstellte Trainer Thomas Reis seinem Stürmer Bryan Lasme nach der 0:2-Test-Niederlage gegen den FC Kopenhagen. Der Grund für diese Kritik: Bei der Ballannahme hatte der 24 Jahre alte Neuzugang auffallend große Probleme.

M – Muntermacher. Wo Gerald Asamoah auftaucht, wird gestrahlt. Auch in Mittersill standen die Fans Schlange, um ein Foto mit der Schalke-Ikone zu machen. Auch bei den Journalisten ist „Asa“ beliebt. Während jeder Trainingseinheit kommt der Leiter der Lizenzspielerabteilung vorbei und erklärt die Schwerpunkte der Einheit – den einen oder anderen flapsigen Spruch inklusive.

Schalkes Trainer Thomas Reis während des Trainingslagers in Mittersill. Foto: RHR-FOTO / FUNKE Foto Services

N – Neuzugänge. Insgesamt vier Neuzugänge des FC Schalke 04 waren zum Start des diesjährigen Trainingslagers in Mittersill dabei: Ron Schallenberg, Paul Seguin, Bryan Lasme und Marius Müller. In Lino Tempelmann stieß ein fünfter Neuer während des Trainingscamps dazu.

O – Ouedraogo. Viele Augen waren in Mittersill auf den erst 17 Jahre jungen Assan Ouedraogo gerichtet, der schon bei den Profis mittrainieren darf und einen vielversprechenden Eindruck macht. Einige Experten sagen: Er sei das größte Schalker Talent seit Leroy Sané.

Klares 5:0 im Testspiel gegen Podolskis Team Gornik Zabrze

P – Podolski. Am Samstag gab es für den FC Schalke 04 und seine Fans ein Wiedersehen mit Lukas Podolski – im Testspiel gegen den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze. Die Schalker feierten einen klaren 5:0-Erfolg gegen die Mannschaft aus Polen.

Q – Quatscher. Der Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann war in Mittersill ausnahmsweise nicht mit dabei. Der 61-Jährige erholt sich noch von einem Unfall. Aber: Am 22. Juli gegen den FC Twente soll er wieder seiner Leidenschaft nachgehen dürfen – und die Schalker Mannschaftsaufstellungen in der Arena verkünden.

R – Rad-Tour. Das Mannschaftshotel „Schloss Mittersill“ thront über der Stadt. Es liegt auf einem Berg deutlich höher als der Trainingsplatz. Trotzdem sind Trainer Thomas Reis und sein Assistent Markus Gellhaus nach einer der Einheiten mit dem Fahrrad nach oben gefahren. Eine schweißtreibende Angelegenheit.

S – Sponsorensuche. Die Suche nach einem Hauptsponsor gestaltet sich bei S04 weiter schwierig. Noch immer gibt es keine Einigung mit einem neuen Geldgeber. Solange dieser Zustand anhält, tragen die Schalker Spieler Trikots mit der Aufschrift „Schalke 04“ statt eines Sponsoren-Flocks. Den meisten Fans gefällt das.

T – Tempelmann. Lange mussten die Schalker im Trainingslager auf einen Neuzugang warten. Doch am Freitag wurde Lino Tempelmann bei den Königsblauen vorgestellt. Der zentrale Mittelfeldspieler spielte zuletzt zwei Jahre auf Leihbasis beim 1. FC Nürnberg und läuft bei S04 fortan mit der Nummer 10 auf – zwangsweise tritt er damit in große Fußstapfen.

U – Unwetter. Auf große Hitze folgen in den Alpen häufig Gewitter – so auch während des S04-Trainingslagers in Mittersill in diesem Jahr. Glück für die Schalker: Die Gewitter entluden sich vor allem nachts.

V – Vierbeiner. Auch einige Hunde waren täglich am Trainingsplatz und begleiteten ihre Schalke-verrückten Herrchen – darunter auch ein kleiner Internet-Star: „Bully Aaron“. Die englische Bulldogge hat bei Instagram mehr als 16.000 Follower und posiert regelmäßig mit den Schalke-Profis.

W - Wechsel. Schalkes Neuzugang Brian Lasme trug in den ersten Vorbereitungsspielen die Rückennummer 15. Mittlerweile hat der Angreifer sich für die Nummer 11 entschieden, nachdem Marius Bülter diese Zahl durch seinen Wechsel zur TSG Hoffenheim freigemacht hat.

X – xtes Mal. Der königsblaue Tross machte bereits zum siebten Mal in Mittersill Station. Schalke fühlt sich im Nationalpark Hohe Tauern sichtlich wohl. Die beidseitige Zusammenarbeit, die auch ein Bandensponsoring in der Arena beinhaltet, gilt noch bis zum Juni 2024.

Y – YouTube. Beim großen Video-Portal kann die aktuelle Folge unseres Formates „19:04 – der Schalke-Talk“ angeschaut werden. Aus Mittersill haben wir eine Sonderfolge mit Torwart Michael Langer aufgezeichnet.

Z – Zalazar. Weg ist er. Nach wochenlangen Spekulationen hat Rodrigo Zalazar am vergangenen Freitag einen Vertrag beim FC Braga in Portugal unterschrieben. Dort spielt er in der Champions-League-Qualifikation statt in der 2. Bundesliga.

