Viele Mitglieder, wenig Bewerber - Rätsel um Schalke-Wahl

Gelsenkirchen. Schalke 04 sorgt sich: Nur einen externen Bewerber gab es 2023 für die anstehende Aufsichtsratswahl. Woran liegt das? Gibt es Lösungen?

Im Moment geht es bei Schalke 04 eigentlich nur um den Bundesliga-Abstiegskampf, das irre 3:2 in Mainz, die Kaltschnäuzigkeit von Stürmer Marius Bülter, die Chancen im nächsten Spiel beim FC Bayern (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) oder – wie am Dienstag – für 200 Fans um Autogramme nach dem Training. Eine kleine Nachricht, die der Verein am Montagnachmittag verschickt hatte, ging etwas unter. Am 17. Juni, wenn die gerade auf Schalke so wichtige Mitgliederversammlung ansteht, gibt es für zwei zu vergebene Aufsichtsratsplätze nur zwei Kandidaten – Axel Hefer und Holger Brauner, die aktuell bereits Mitglieder des Gremiums sind. Wie passt das zu diesem großen, stolzen Klub?