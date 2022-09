Video: Schalke-Profis haben Keke Topp im Blick

Gelsenkirchen. Vor dem Schalke-Spiel in der Bundesliga gegen den FC Augsburg liefert Reporter Andreas Ernst Infos über Gegner, Personal und S04-Stimmung.

Im Profifußball ist die Länderspielpause beendet - der FC Schalke 04 trifft in der Fußball-Bundesliga nun auf einen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf. Will S04 in der Winterpause auf einem Nichtabstiegsplatz stehen, sollte das Spiel gegen den FC Augsburg nicht verloren gehen (Sonntag, 17.30 Uhr/DAZN). Schalke-Reporter Andreas Ernst liefert die Ietzten Infos über Gegner, Stimmung und Personal.

Ein weiteres Thema im Video: Wie sieht Schalke die Fan-Diskussionen um U19-Stürmer Keke Topp? Trainer Frank Kramer und Sportdirektor Rouven Schröder sprachen über Topp in einer Medienrunde.

