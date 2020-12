Ultras mit scharfer Kritik am S04-Vorstand: „Habt Schalke nicht verstanden“

Gelsenkirchen. Die einflussreiche Fan-Gruppierung kritisiert den Vorstand und fordert auf Schalke einen „Neuanfang“ mit „unbelasteten Personen“.

Zwei Tage vor dem Fußball-Bundesligaspiel des FC Schalke 04 beim FC Augsburg (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky) haben die Ultras Gelsenkirchen scharfe Kritik am Vorstand des Tabellenletzten geübt. Damit reagierte die Fan-Gruppierung auf einen offenen Brief des Klub an Fans und Mitglieder, der am Donnerstag veröffentlich worden war.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Die Gruppierung wirft den Schalker Verantwortlichen in einem Statement auf ihrer Homepage vor, den Verein „schlicht und ergreifend nicht verstanden“ zu haben. Einer der Hauptvorwürfe ist mangelnde Kritikfähigkeit der Führungsetage. „Statt auf die Kritik einzugehen, scheint ihr ein einer Blase zu leben, die nicht mehr mit der Wahrnehmung vieler Fans und Mitglieder gemein hat“, schreiben die Ultras.

Für die historische Negativserie von nun 26 Bundesligaspielen in Folge ohne Schalker Sieg macht die einflussreiche Fan-Gruppierung in erster Linie nicht die Mannschaft, sondern die Führungsetage verantwortlich. „Für diese Krise seid ihr zu großen Teilen mitverantwortlich“, heißt in Richtung des Vorstandes. Solange im Team „weiterhin Wille und Kampfgeist zu erkennen“ sei, wollen die Ultras die junge Mannschaft von der Kritik ausnehmen.

Schalke: Ultras Gelsenkirchen fordern "Neuanfang" mit "unbelasteten Personen"

Nach „einem der schwärzesten Kapitel der Vereinsgeschichte“ im Jahr 2020 trauen die Ultras Gelsenkirchen dem derzeitigen Vorstand (Jochen Schneider, Alexander Jobst und Christina Rühl-Hamers) „den dringen benötigten Neuanfang“ nicht mehr zu. Dafür sei zu viel „Vertrauen verspielt“ worden, heißt es. „Es wurden zu viele Versprechungen gemacht, als dass man eure Floskeln noch glauben könnte.“

Aus diesen Gründen hofft die Gruppierung, dass eine „schonungslose Analyse“ im Aufsichtstrat des 160.000 Mitglieder starken Klubs bereits begonnen habe. Nach Meinung der Ultras sei es an der Zeit „auszumisten“ und den Neuanfang mit „unbelasteten Personen“ anzugehen. Dieser Neuanfang sei „überfällig“ und laut der Fan-Gruppe die „wohl einzige Chance, den Verein am Leben zu halten.“ (fs)