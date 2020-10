Fanforscher und Bundesverdienstkreuz-Träger Gunter A. Pilz (75) bewertet die Vorkommnisse nach dem Bundesligaspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Union Berlin (1:1) mit großer Skepsis. Nach dem 20. Meisterschaftsspiel in Folge ohne Sieg hatten sich am Sonntagabend vor der Veltins-Arena rund 80 Schalker Ultras eingefunden und das Erscheinen der kompletten Mannschaft verlangt.

Die Schalker Profis kamen der Aufforderung nach und stellten sich am Eingang West der Kritik des „harten Kerns“, der die Mannschaft im Hinblick auf das anstehende Auswärtsspiel am kommenden Samstag bei Erzrivale Borussia Dortmund pushen wollte. „Wenn ihr euch nicht mindestens so präsentiert wie heute, dann sehen wir uns wieder. Dann wird es aber nicht so friedlich. Ist das angekommen?“, lautete eine Kernbotschaft, die der Wortführer der Gruppe laut Sport1 in Richtung der Schalker Profis adressierte.

"Einschüchternde Wirkung" auf die Spieler

„Das geht zu weit“, sagt der renommierte Fanforscher Gunter A. Pilz im Gespräch mit dieser Redaktion und denkt dabei auch an die Psyche der Spieler. In Debütant Kilian Ludewig (20) und Can Bozdogan (19) standen gegen Union zwei ganz junge Akteure in der Schalker Startelf. An ihnen dürfte die Ansprache der Ultra-Gruppe nicht spurlos vorüber gegangen sein. „Ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Situation einschüchternde Wirkung auf junge Spieler hat. Das kann sogar gestandene Profis einschüchtern“, sagt Gunter A. Pilz und verweist auf ein Beispiel, das sich in der Vergangenheit bei Dynamo Dresden zugetragen hat: „Wir wissen von Fällen, bei denen es massiv wurde und Spieler zum Teil zu Hause von Ultras besucht wurden.“

Pilz, der dem Deutschen Fußball-Bund seit über 20 Jahren als Ratgeber in diversen Expertengruppen unterstützend zur Seite steht, erwartet nach den Vorkommnissen vom Sonntag auch eine Reaktion der Schalker Chefetage. „Die Verantwortlichen des Vereins müssen sich jetzt schützend vor die Spieler stellen. Da ist eine rote Linie überschritten worden. Hier muss nun klar festgelegt werden, wo die Grenzen sind. Da müssen die Funktionäre des FC Schalke 04 ran. Hier ist ein deutliches Signal erforderlich, dass man als Verein nicht bereit ist, so etwas zu akzeptieren.“

Nervenkostüm ist überstrapaziert

Pilz kann durchaus nachvollziehen, dass nach der langen Negativserie in der Bundesliga das Nervenkostüm der Schalker Anhängerschaft arg strapaziert ist und das prestigeträchtige Revierderby in Dortmund seine Schatten voraus wirft. „Das Derby BVB gegen Schalke hat natürlich eine besondere Qualität, aber bei aller Liebe zum Verein habe ich kein Verständnis dafür, was da jetzt auf Schalke passiert ist“, so Pilz.