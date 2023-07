U17-Wirbelwind trifft doppelt - das sagt Schalke-Trainer Thomas Bertels

Gelsenkirchen. Wirbelwind Taycan Etcibasi trifft beim 3:0 gegen die japanische U18-Auswahl doppelt. Die U17 des FC Schalke 04 zeigt eine gelungene Generalprobe.

Die Generalprobe der U17-Bundesligamannschaft des FC Schalke 04 ist geglückt. Wenige Tage vor dem Start der B-Jugend-Bundesliga siegten die Königsblauen auf dem Rasenplatz im Schatten der Veltins-Arena 3:0 (1:0) gegen die U18 der japanischen AIOI Soccer Academy. „Wir sind gegen die im Schnitt ein Jahr ältere Soccer Academy richtig gefordert worden“, bilanzierte Schalkes neuer Trainer Thomas Bertels.

Sein Team ging Mitte der ersten Halbzeit durch Osman Turay (25.) 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel taten sich die Schalker zunächst etwas schwer und mussten sich zurück in die Partie kämpfen. In der Endphase schraubten Neu-Kapitän Nick Bordon & Co. das Resultat noch deutlich nach oben. Der eingewechselte Wirbelwind Taycan Etcibasi sorgte mit seinem Doppelpack (75./78.) für einen klaren Erfolg.

Schalke: Silas Thier wird sich in einen Schuss

In ein, zwei Szenen hatten die Königsblauen etwas Glück – oder verhinderten mit vollem Körpereinsatz ein drohendes Gegentor. Silas Thier warf sich in der 66. Minute beherzt in einen Schuss der Soccer Academy und verhinderte so den möglichen Ausgleich. „Die japanischen Teams lassen gut den Ball laufen, das hat man auch in diesem Test gesehen“, resümierte Thomas Bertels, der allerdings nicht komplett einverstanden war.

U17 des FC Schalke: Nach dem Spiel gab es ein Gruppenfoto

Der ehemalige Paderborner, Trainer der U17 des FC Schalke 04, analysiert: „Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit hat mir nicht so gefallen. Da hatten wir nicht so den Zugriff auf das Spiel, waren ein bisschen lethargisch. Danach wurde es dann wieder besser. Mir ist wichtig, dass bei uns richtig Feuer drin ist. Es gab im Spiele viele intensive Zweikampf-Duelle. Die Jungs haben sich da reingebissen und sich in mehreren Situationen gut behauptet.“ Nach dem Test stellten sich die Schalker Spieler zusammen mit den Talenten der japanischen Soccer Academy zum gemeinsamen Gruppenfoto auf.

