Turbulente Schlussphase auf Schalke - RWE rettet einen Punkt

Gelsenkirchen. Rot-Weiss Essen ist in letzter Minute zu einem 1:1 (0:0)-Remis bei der U23 des FC Schalke 04 gekommen. Doch RWE verlor die Tabellenführung.

Rot-Weiss Essen traf am Samstagnachmittag als Regionalliga-Spitzenreiter auf die U23 des FC Schalke 04. Nach zwei späten Treffern endete die Partie in Gelsenkirchen mit einem 1:1 (0:0)-Remis.

RWE verpasste es, das Spiel frühzeitig für sich zu entscheiden. Schon nach drei Minuten hätte Rot-Weiss Essen im altehrwürdigen Parkstadion in Führung gehen können. Simon Engelmann lupfte den Ball aber freistehend über das Schalker Tor. In der Folge entwickelte sich ein hitziges Derby zwischen der Zweitvertretung des FC Schalke 04 und RWE. Die Bergeborbecker hatten in der Anfangsphase mehrere Chancen und alles im Griff. Die erste Möglichkeit verzeichneten die Hausherren nach gut 20 Minuten durch S04-Profi Nassim Boujellab.

RWE-Torjäger Simon Engelmann verpasst die Führung

Die Essener von Trainer Christian Neidhart ließen sich davon allerdings nicht beeindrucken und machten weiter das Spiel. Engelmann bekam kurz vor der Halbzeit eine weitere Riesenmöglichkeit. Diesmal scheiterte der RWE-Goalgetter am Pfosten.

Neidhart sowie S04-Trainer Torsten Fröhling verzichteten jeweils darauf, nach der Pause zu wechseln. Kurz nach dem Wiederanpfiff machte schließlich Ahmed Kutucu das erste Mal auf sich aufmerksam. Der Stürmer, der wie Boujellab zum Kader der Bundesliga-Mannschaft gehört, spielte Blendi Idrizi frei, der schoss vorbei. 15 Minuten später war für Kutucu Schluss. Für ihn kam Diamant Berisha, für Boujellab Jan-Luca Schuler.

RWE musste nach rund zwei Dritteln des Spiels erstmals wechseln. Cedric Harenbrock konnte nicht weiterspielen, Marcel Platzek war neu in der Partie, die zusehends zäher wurde. Torchancen? Eher Mangelware, da beide Teams äußerst kompakt standen und wenig zuließen. Vieles spielte sich im Mittelfeld ab. So war die Schlussphase von großer Spannung geprägt. Beide schielten auf den Lucky Punch. Und tatsächlich, Schalke bekam in der 87. Minute einen Freistoß aus dem Halbfeld. Irgendwie kam der Ball zu Matthew Hoppe - und der musste nur noch einschieben. RWE warf alles nach vorne.

Daniel Heber trifft für RWE in der Schlussminute

Das sollte belohnt werden. In der vierten Minute der Nachspielzeit - Keeper Daniel Davari war mit nach vorne gelaufen - köpfte Daniel Heber einen Eckball zum umjubelten 1:1 ins Tor.

Da Borussia Dortmunds Zweitvertretung zuvor mit 2:1 bei Fortuna Köln gewann, hat Rot-Weiss Platz eins aus der Hand gegeben. Von dort grüßt nun der BVB. Schalkes U23 bleibt durch den Sieg im oberen Mittelfeld der Regionalliga West und bekommt es am Mittwoch mit dem SC Wiedenbrück zu tun - so der Plan. RWE empfängt dann den SV Rödinghausen. Nach wie vor ist ungeklärt, ob die Regionalliga West den neuen Corona-Regeln zum Opfer fällt.