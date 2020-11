Trotz Coronafall: Pokalspiel auf Schalke findet statt

Gute Nachrichten für den FC Schalke 04: Obwohl sich ein Kadermitglied der Lizenzspielermannschaft mit dem Coronavirus infiziert hat, muss das Erstrundenspiel im DFB-Pokal an diesem Dienstagnachmittag (16.30 Uhr/Sky) gegen den Viertligisten Schweinfurt 05 nicht abgesagt werden.

"Das Spiel findet statt", heißt es auf Anfrage dieser Redaktion von Seiten der Stadt Gelsenkrichen. Der Klub sei im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt gewesen. Auf dieser Basis sei dann entschieden worden. Schalke habe Listen vorgelegt, durch die nachweisbar war, "dass der Betroffene weit genug vom übrigen Kader entfernt war, sodass eine Infektion der anderen Kadermitglieder ausgeschlossen werden kann", heißt es von der Stadt.

Ein Kadermitglied der Lizenzspielermannschaft des #S04 ist am Montag (2.11.) positiv auf Covid-19 getestet worden. Alle übrigen Befunde waren negativ.



Alle weiteren Informationen ⬇️ — FC Schalke 04 (@s04) November 2, 2020

Austausch mit dem Gesundheitsamt

Am Montagabend hatte den Fußball-Bundesligisten die Hiobsbotschaft der Infektion ereilt. Doch schon am Dienstagmorgen hatte der FC Schalke optimistisch "Spieltach" getwittert und dazu die Informationen zur Ansetzung der Partie gesetzt.

Auf Nachfrage dieser Redaktion teilte der Klub kurz danach mit, dass man das weitere Vorgehen im Lauf des Dienstags mit dem Gesundheitsamt der Stadt Gelsenkirchen besprechen werde. "Es gebührt dem gegenseitigen Respekt, diesen Gesprächen nicht vorzugreifen", heißt es von einem Schalke-Sprecher. Das Ergebnis sorgte nun für großes Aufatmen.

Schalke nennt Namen des Spielers nicht

Alle anderen Test-Ergebnisse der Schalker waren zuvor negativ ausgefallen. Der betroffene Spieler befindet sich nach Klub-Angaben seit dem Bekanntwerden des Testergebnisses in häuslicher Isolation, ist beschwerde- und symptomfrei. Bei der Testreihe am Donnerstag war das Resultat des nun betroffenen Spielers noch negativ ausgefallen.

Den Namen des Spielers veröffentlichten die Verantwortlichen nicht. "Der FC Schalke 04 wird selbstverständlich alle Anordnungen der Behörden umgehend und vollständig umsetzen. Der FC Schalke 04 bittet darum, die Privatsphäre des betroffenen Spielers zu respektieren."

Das Pokalduell konnte aufgrund monatelanger juristischer Streitigkeiten zwischen Schweinfurt und Türkgücü München erst in der vergangenen Woche terminiert werden.

Schalke-Gegner Schweinfurt plagt das Corona-Chaos

Auch den fränkischen Traditionsverein Schweinfurt macht die Corona-Krise zu schaffen: Der Viertligist hängt angesichts des Hickhacks in der Regionalliga Bayern immer noch in der verlängerten Saison 2019/20 fest. Der SV Schalding-Heining hatte zuletzt auf der Anreise nach Schweinfurt einen Verkehrsunfall, das Spiel gegen den FC Memmingen fiel auch aus. Am Montag sollte im Bayerischen Fußball-Verband (BFV) die Entscheidung über ein pandemiebedingtes Vorziehen der Winterpause fallen.(fs)