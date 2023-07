Torwartfrage: Schalkes Reis über Fährmann und Müller

Gelsenkirchen. Nächste Woche beginnt für Schalke 04 in Hamburg die neue Saison. Wie jetzt die Torwartfrage zunächst beantwortet ist, erklärt Trainer Reis.

Die neue Zweitliga-Saison beginnt für Schalke 04 in der kommenden Woche, und am ersten Spieltag wird es in zweierlei Hinsicht ein Déjà-vu. Wie 2021 heißt der Gegner am ersten Spieltag Hamburger SV – diesmal auswärts. Und im Tor wird auch diesmal nicht Ralf Fährmann stehen.

2021 in der Veltins-Arena gegen den Hamburger SV musste Torhüter Ralf Fährmann Corona-bedingt passen, für ihn stand damals bei der 1:3-Niederlage Michael Langer im Tor. Auch diesmal, auswärts in Hamburg, fällt Fährmann aus. Das bestätigte S04-Trainer Thomas Reis auf schalke04.de.

Schalke 04: Ralf Fährmann wird „Schritt für Schritt“ herangeführt

„Auch wenn es Ralle nach seiner Verletzung jeden Tag besser geht, kommen der Test gegen Twente und das Spiel in Hamburg für ihn zu früh“, so Reis. Das war auch schon während des Trainingslagers in Mittersill ein Thema gewesen, wo Fährmann Laufrunden absolvierte. Er hatte sich in der Sommerpause einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen, musste sich außerdem einer Zahn-OP unterziehen.

Auch im ersten Training nach der Rückkehr aus Österreich am Montag trainierte Fährmann individuell, und die Schalker wollen vorsichtig bleiben: Fährmann solle „Schritt für Schritt wieder an das Mannschaftstraining herangeführt werden“, so Reis.

Marius Müller bekommt seine Chance

In Mittersill hatte Marius Müller schon gesagt: „Ich bin da, um täglich so hart wie möglich zu arbeiten, um für Tag X topfit zu sein. Wenn die Chance irgendwann da ist, werde ich sie greifen – aber nicht auf Biegen und Brechen. Das Team steht maximal im Vordergrund.“

Seine Chance wird er nun bekommen. Vor dem Testspiel gegen Twente Enschede und dem Liga-Auftakt in Hamburg sagt Reis: „Marius Müller wird zwischen den Pfosten stehen. Ich bin überzeugt, dass er mit seiner Ausstrahlung, Präsenz und Kommunikation einen guten Job machen wird.“

Bei Ralf Fährmann wollen die Schalker „kein unnötiges Risiko eingehen“, so Reis: „Sobald er wieder topfit und bei alter Stärke ist, werden wir die Situation im Tor neu bewerten. Wann das genau sein wird, werden die kommenden Wochen zeigen.“

Insgesamt, so Reis, sei er mit der Schalker Aufstellung auf der Torhüterposition sehr zufrieden: Justin Heekeren sei der junge Herausforderer, der nach seiner schweren Knieverletzung ebenfalls wieder Schritt für Schritt herangeführt werden müsse. Und Michi Langer sei auf dem Platz als zuverlässiger Schlussmann und in der Kabine sehr wichtig.

Die Schalker bestreiten am Samstag um 13 Uhr ihr letztes Testspiel dieser Vorbereitung gegen Twente Enschede (hier live und im Stream), und Trainer Thomas Reis will nicht nur sehen, was die Profis in den vergangenen Wochen und im Trainingslager erarbeitet haben: „Alle wollen in Hamburg in der Startelf stehen. Die Partie gegen den FC Twente und die Trainingswoche werden uns die letzten Eindrücke geben, danach werden wir entscheiden.“

