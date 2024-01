Gelsenkirchen Lok-Leipzig-Kapitän Djamal Ziane trifft im Urlaub auf Gerald Asamoah - und fragt die Schalke-Legende direkt, „wo das Tor steht“.

Englands Hauptstadt London ist zwischen den Weihnachtstagen und Neujahr ein beliebtes Reiseziel, auch viele Deutsche reisen in die Metropole an der Themse. Einer von ihnen war Djamal Ziane, Kapitän des Fußball-Regionalligisten Lok Leipzig. Und er traf einen ehemaligen Fußballprofi – Gerald Asamoah, Legende des Kultklubs FC Schalke 04.

Unter ein gemeinsames Erinnerungsoto mit Asamoah schrieb Ziane: „Nochmal fix fragen, wo das Tor steht für die Rückrunde.“ Es war ein humorvoller Umgang mit einer Situation, die für den 31-jährigen Djamal Ziane aber weniger lustig ist: Denn der Stürmer, vergangene Saison Torschützenkönig der Regionalliga Nordost mit 18 Treffern, hat in dieser Spielzeit bisher erst zweimal eingenetzt. Lok Leipzig steckt als Tabellen-14. Im Abstiegskampf. Da ist Schalkes derzeitiger Leiter der Lizenzspielerabteilung durchaus ein guter Ansprechpartner, wenn es um Tipps zum Toreschießen geht.

Schalke reist ins Trainingslager

Gerald Asamoah und Djamal Ziane. Foto: Instagram/maliziani

Mit Schalke gewann Asamoah zweimal den DFB-Pokal, einmal die Vize-Meisterschaft. Er steht auf Rang vier der S04-Rekordspieler (381 Einsätze, 64 Tore, 47 Vorlagen) für die Schalker Profimannschaft - vor anderen Legenden wie Ingo Anderbrügge (360 Einsätze), Klaus Fischer (348) und Benedikt Höwedes (333). Ob Asamoahs Worte fruchteten? Am 19. Januar startet Ziane mit Lok Leipzig in die Rückrunde.

Schalke startet derweil an diesem in die Vorbereitung auf die Zweitliga-Rückrunde. Für bestmögliche Bedingungen wird der Tross der Königsblauen dafür ins portugiesische Albufeira reisen – vom 2. bis zum 10. Januar werden die S04-Profis unter Anleitung von Trainer Karel Geraerts an der Algarve schwitzen.

Schalke: Weiterer Gegner noch offen

Zwei Testspiele sind geplant. Eines soll am 6. Januar gegen den Bundesligisten VfL Wolfsburg stattfinden, ein weiterer Gegner ist noch offen. Darüber hinaus bietet die Abteilung Fanbelange auch abseits des Sportlichen noch ein Programm. So geht es direkt an diesem Dienstag (2. Januar) mit einem Welcome-Abend am Trainingsplatz los, wo die Fans von den S04-Verantwortlichen begrüßt werden. (fs)

