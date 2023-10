Topklubs an Schalke-Talent Assan Ouédraogo dran: Milan-Bosse wollen S04-Führung treffen

Gelsenkirchen. Assan Ouédraogo, 17-jähriger Mittelfeldspieler des FC Schalke 04, weckt Begehrlichkeiten. Konkret soll das Interesse des AC Mailand sein.

Der Karriere von Assan Ouedraogo scheint die sportliche Krise des FC Schalke 04 nicht zu schaden. Die Königsblauen stecken nach neun Spielen im Tabellenkeller der 2. Bundesliga, die Zahl der namhaften Interessenten am 17-jährigen Offensivspieler wird trotzdem immer größer. Der in Mülheim an der Ruhr aufgewachsene Ouedraogo gehört zu den begehrtesten Talenten Europas. Wie Sky-Reporter Florian Plettenberg berichtet, zeigen drei Klubs aus der Premier League Interesse am Schalker Eigengewächs: Der FC Everton, Brighton & Hove Albion und Jürgen Klopps FC Liverpool. Der frühere BVB-Trainer beobachte die Entwicklung des Talents sehr genau.

Der erste internationale Topklub suche bereits das Gespräch mit der Schalke-Führung. Laut Plettenberg wollen Verantwortliche von Serie-A-Spitzenreiter AC Mailand die Schalke-Führung in dieser Woche treffen, um über einen möglichen Transfer Ouedragos zu sprechen. Die Italiener hätten sich schon im vergangenen Sommer um den deutschen U17-Europameister bemüht.

Assan Ouedraogo könnte Schalke rund 20 Millionen Euro einbringen

Im Raum steht ein Wechsel im kommenden Sommer. Dann würde eine Ausstiegsklausel greifen, die Schalke eine zweistellige Millionensumme einbringen würde. Diese liegt bei rund 20 Millionen Euro. Für Topklubs wie den AC Mailand oder den FC Liverpool wäre das immer noch ein Schnäppchen. Daher denkt auch der deutsche Meister FC Bayern über einen Kauf von Assan Ouedraogo nach.

Mit Schalker Talenten hat der AC Mailand bereits eine gute Erfahrung gemacht. Im Sommer 2022 verpflichteten die Italiener S04-Eigengewächs Malick Thiaw (22). Bei den Rossoneri ist der Innenverteidiger inzwischen eine feste Größe. Aktuell weilt er mit der deutschen Nationalmannschaft in den USA.

Auch Ouedraogo wird eine große Karriere vorausgesagt. Der 17-Jährige spielt regelmäßig für die Schalke-Profis und ist seit dieser Saison der jüngste Torschütze des Klubs, durch seinen Treffer gegen den Hamburger SV verdrängte er Julian Draxler. Mit der U17 des DFB wurde er Europameister, trug die Nummer zehn und verwandelte im Finale den entscheidenden Elfmeter. Dafür erhielt er die Fritz-Walter-Medaille, die höchste Auszeichnung des deutschen Fußballs, in Bronze.

Bevor er den finanziell schwer angeschlagenen Schalkern im kommenden Sommer viel Geld einbringt, soll er S04 zunächst sportlich weiterhelfen. Im bisher enttäuschenden Schalke-Kader ist er einer der wenigen Hoffnungsträger.

