Frederik Rönnow: Rettete kurz vor Schluss einmal klasse, wirkte insgesamt aber nicht so sicher, wenngleich ihm keine groben Patzer unterliefen. Der 1:1-Ausgleich resultierte aus einem Elfmeter. Note 3

Malick Thiaw: Der Jüngste brachte Schalke mit seinem Kopfballtor zum 1:0 in Führung (30.) - so torgefährlich war das Innenverteidiger-Talent auch schon früher in der Jugend. Thiaw traute sich insgesamt einiges zu, wirkte auch im Spielaufbau mutiger. Note 2

Salif Sané: Verursachte in der 55. Minute mit einem eindeutigen Handspiel den Elfmeter zum 1:1. Bei aller körperlichen Präsenz hatte der Abwehrriese auch zuvor schon zwei, drei Wackler, die man im Zentrum lieber nicht sieht. Note 4

Matija Nastasic: Musste 20 Minuten vor Schluss vom Platz, weil Manuel Baum auf Viererkette umstellte. Nastasic war bis dahin defensiv aufmerksam und konsequent und besser als zuletzt beim Derby. Note 3,5

Kilian Ludewig: Zeigte zwar viel Einsatz, offenbarte aber erheblichen Schwächen mit dem Ball. Und: Er verursachte auch den Freistoß, der zum Elfmeter für Stuttgart führte. Note 5

Omar Mascarell: Als Anspielstation wirkt er einfach zu leicht ausrechenbar. Er verteilt zwar die Bälle, hat aber keine überraschenden Elemente in seinem Spiel. Auch das macht Schalke berechenbar. Note 4

Bastian Oczipka: Der Linksverteidiger stand oft sehr hoch, um sich in den Angriff einzuschalten. Durchkommen fand er aber nicht. Und in der Abwehrarbeit konnte er Coulibaly nicht aus dem Spiel nehmen. Note 4,5

Amine Harit: Kam schwer ins Spiel, erlaubte sich wieder einige Fehlpäss. Servierte dann aber super präzise den Freistoß zum 1:0 genau auf den Kopf von Thiaw. Insgesamt verbessert, aber trotzdem nicht in Form. Note 4

Can Bozdogan: Gegen den Ball verstärkte er das defensive Zentrum neben Mascarell - mit dem Ball schaltete er sofort auf Attacke um. Machte das besser als zuletzt Bentaleb, ohne freilich durchschlagende Aktionen zu haben. Note 4

Mark Uth: Kehrte nach seiner Verletzungspause in die Startelf zurück, Was ihm bei aller Laufarbeit fehlte, waren die klaren Aktionen, kurz vor der Pause verdaddelte er auch eine gute Konterchance. Gab in der 20. Minute aber den ersten Schalker Torschuss ab. Note 4

Goncalo Paciencia: In der ersten Halbzeit suchte er noch die Zweikämpfe, auch wenn er manchmal doch arg leicht zu Boden fiel. In der zweiten Halbzeit kaum noch zu sehen. Note 5

Nabil Bentaleb (ab 70.): Kam für Nastasic, konnte sich aber nicht mehr aufdrängen.

Alessandro Schöpf (ab 83.): Löste Bozdogan ab.

Benito Raman (ab 83.): Kam für Uth.