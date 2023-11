Strafe: Schalke schickt Thomas Ouwejan zur U23

Gelsenkirchen. Einen Tag nach der 3:5-Niederlage in Düsseldorf reagierte der FC Schalke 04 auf das Verhalten von Thomas Ouwejan.

Blitz-Entscheidung beim Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04: Einen Tag nach der 3:5 (0:3)-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf reagierten die Königsblauen auf das Verhalten von Thomas Ouwejan nach dessen Auswechslung. Er hatte Trainer Karel Geraerts den Handschlag verweigert, Lizenz-Leiter Gerald Asamoah leicht geschubst und war laut schimpfend in die Kabine gelaufen. Er erhielt eine Geldstrafe und wird die kommende Trainingswoche im Kreis der U23 verbringen. Ouwejan wird damit auch das Spiel gegen den VfL Osnabrück (Freitag, 18.30 Uhr) verpassen.

Schalke-Trainer Geraerts: „Kann dieses Verhalten nicht akzeptieren“

„Ich verstehe, dass Menschen manchmal aus der Emotion heraus falsch reagieren, aber es darf niemals respektlos sein“, sagte Karel Geraerts. „Der Respekt vor dem Verein, den Fans, den Mannschaftskameraden und dem Staff ist mir sehr wichtig. Deshalb kann ich dieses Verhalten nicht akzeptieren und diese Sanktion ist unvermeidlich.“ Schon in Düsseldorf hatte Geraerts eine Bestrafung angedeutet. Das gilt auch für Sportdirektor André Hechelmann. Der sagte am Sonntag: „Wenn sich ein Spieler nach einer derart schlechten Team-Leistung so verhält, dann zeigt das, dass er die Situation, in der wir uns befinden, nicht verstanden hat. Die Emotionalität nach der Auswechslung hätte er auf dem Platz zeigen sollen.“

Nach Auskunft des Klubs hatte sich Ouwejan schon am Samstagabend entschuldigt und dies am Sonntag im Austausch mit dem Trainer wiederholt. „Wie ich mich nach meiner Auswechslung verhalten habe, war nicht korrekt. Ich habe Karel Geraerts und André Hechelmann in einem Gespräch um Entschuldigung gebeten und bin sehr froh, dass sie diese akzeptiert haben. Sie kennen mich und wissen, dass das nicht zu meinem Charakter passt. „Die Situation war frustrierend, ich hätte aber niemals so emotional reagieren dürfen. Daher möchte auch bei unseren Fans und allen, die Schalke unterstützen, um Entschuldigung bitten.“

Es ist nicht die erste Strafe, die Schalkes Bosse in dieser bisher so verkorksten Saison gegen einen Spieler aussprechen. Torwart Ralf Fährmann fehlte im Spiel beim SV Wehen Wiesbaden (1:1) im Aufgebot, weil Berater Stefan Backs nach Ansicht des Klubs gegenüber Sport Bild Interna ausgeplaudert hatte. Fährmann hatte sich von den Aussagen distanziert. Abwehrspieler Timo Baumgartl erhielt für ein umstrittenes Interview nach dem Spiel beim FC St. Pauli (1:3) dieselbe Sanktion: Geldstrafe plus Verbannung in die U23 für eine Woche. Deshalb verpasste Baumgartl das Spiel in Paderborn (1:3).

