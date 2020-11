Statt auf Schalke: Biathleten ziehen nach Ruhpolding um

Gelsenkirchen. Die fest zum Biathlon-Winter zählende World Team Challenge kann in diesem Jahr doch noch stattfinden. Statt auf Schalke allerdings in Ruhpolding.

Längst ist er eine Institution und Kult im Ruhrgebiet: der „Biathlon auf Schalke“. Doch in diesem Corona-Jahr bricht auch die beliebte „World Team Challenge“ in der Arena in Gelsenkirchen weg, es wäre die 19. Auflage im Ruhrgebiet gewesen. Ganz ausfallen wird das Event wie zunächst angekündigt aber doch nicht. Statt im Schalker Fußball-Stadion werden die Biathleten am 28. Dezember in Ruhpolding starten. Das gab der Deutsche Skiverband (DSV) am Montag bekannt.

Ruhpolding hatte das Mixed-Rennen für zehn internationale Duos zuletzt 2001 durchgeführt. Ob Zuschauer im Stadion zugelassen sein werden, ist noch offen. Fest steht aber, dass mit dem Weltmeister-Duo Denise Herrmann und Benedikt Doll das erste namhafte Team zugesagt hat. „Natürlich hätten wir wieder gerne ein großes Biathlon-Fest im ausverkauften Stadion auf Schalke gefeiert. Aber ich denke, vor allem was den sportlichen Aspekt betrifft, haben wir mit Ruhpolding eine exzellente Alternative gefunden“, erklärte Franz Steinle, der Präsident des Deutschen Skiverbandes (DSV) am Montag. „Wir sind wirklich froh, dass wir nach zahlreichen Abstimmungsgesprächen nun diese gute Sonderlösung gefunden haben.“

Trostpflaster für Ruhpolding

Ursprünglich hätte die Veranstaltung am 28. Dezember auf Schalke stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das Biathlon-Event dort aber auf Dezember 2021 verschoben werden. Grund sei das Verbot von Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie, hieß es Ende September. „Gemeinsam mit dem Deutschen Skiverband und Chef-Organisator Herbert Fritzenwenger hat sich der FC Schalke 04 als Veranstalter der WTC dazu entschieden, das Wintersportevent um ein Jahr - auf Dezember 2021 - zu verschieben“, ließ der FC Schalke damals in einer Mitteilung verlauten.

WTC-Erfinder und Organisator Herbert Fritzenwenger sagte über den Ortswechsel: „Die Challenge ist für uns nicht nur ein Trostpflaster für den Weltcup, der in diesem Jahr ja leider nicht in der Chiemgau-Arena stattfinden kann, sondern gleichzeitig auch ein großartiger Abschluss des 100-jährigen Vereinsjubiläums des SC Ruhpolding.“ Wegen der Pandemie finden im nächsten Jahr keine Weltcup-Rennen in Ruhpolding statt. Stattdessen wird eine Doppelveranstaltung in Oberhof ausgetragen. Die beiden Biathlon-Weltcups vom 4. bis 17. Januar 2021 in Thüringen werden ohne Zuschauer ausgetragen. (fs)