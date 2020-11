Am Dienstagvormittag vermittelte der FC Schalke 04 noch den Eindruck, als sei alles ganz harmonisch und in Ordnung an einem sonnigen Herbsttag. Über Twitter gratulierte der Fußball-Bundesligist seinem Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb zu dessen 26. Geburtstag. Doch während dieser Gruß abgeschickt wurde, liefen in der Geschäftsstelle schon knallharte Gespräche. Am Abend gab der Verein bekannt: Bentaleb sowie auch Amine Harit (23) sind vorläufig suspendiert, der Vertrag mit Vedad Ibisevic (36) wird aufgelöst. Benjamin Stambouli (30) hingegen darf bleiben.

Die sportliche Krise hat nach 24 Liga-Spielen in Folge ohne Sieg nun die ersten Konsequenzen. Aktuell geht es um Ereignisse rund um die erschütternde 0:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Samstag. In zwei Fällen waren die Vorkommnisse aber nur der letzte Grund am Ende einer langen Verfehlungskette.

Schalke: Amine Harit teamintern umstritten

Amine Harit zum Beispiel. Im Juli 2017 war der Spielmacher vom FC Nantes nach Gelsenkirchen gekommen. Überzeugte er zunächst mit guten Leistungen, kam es zu einem Leistungsknick nach einem Unfall mit Todesfolge in Marokko – Harit erhielt eine Bewährungsstrafe. Er leistete sich mehrmals Eskapaden, Ex-Trainer Domenico Tedes­co wollte Harit im Winter 2019 suspendieren, Ex-Sportvorstand Christian Heidel legte ein Veto ein. In der Hinrunde der Saison 2019/20 riss sich Harit zusammen, er wurde einer der besten Spieler der Liga. Dafür wurde er mit einer Vertragsverlängerung belohnt – sein neuer gilt bis Juni 2024, üppig dotiert.

Doch seit dieser Unterschrift im Dezember 2019 warten die Schalker auf eine gute Leistung. Harit aber betonte intern oft, den Verein verlassen zu wollen. Im Sommer hätten die Schalker Harit bei einem passenden Angebot verkauft. Auch im Teamkreis ist er umstritten. Schon dass er gegen Wolfsburg überhaupt in der Startelf stand, hatten viele Spieler nicht verstanden. Harit spielte schlecht, Trainer Manuel Baum nahm ihn nach 39 erschreckenden Minuten vom Feld. Der Spieler würdigte den Trainer keines Blickes. In der Pause stand Harit dann Baum gegenüber, fluchte auf Englisch und Französisch. „Deshalb erhält Amine eine Denkpause“, sagte Sportvorstand Jochen Schneider, und stellte aber sogleich klar: „Wir werden Amine nicht fallen lassen, sondern gemeinsam alles daran setzen, ihn wieder dahin zu bringen, dass er seine Qualitäten für unseren Verein einbringen kann. Es liegt an Amine, dass er zügig den Weg zurück in den Kreis der Mannschaft findet.“

Schalke 04: Fünfte Suspendierung für Bentaleb

Für Nabil Bentaleb ist es nicht neu, suspendiert zu werden. Der Algerier wird bereits zum fünften Mal freigestellt – und das von verschiedenen Trainern. Baum hatte Bentaleb am Samstag in der 77. Minute eingewechselt, aufgefallen war er danach nur durch missglückte Hackentricks. Auch im Training machte Bentaleb nur einen halbherzigen, wenig konzentrierten Eindruck. Er gilt als Quertreiber. Schneider: „Wir müssen feststellen, dass Schalke und Nabil Bentaleb offensichtlich nicht zusammenpassen. Es hat nicht diesen einen Moment gegeben, sondern es war ein Prozess. Spätestens im Sommer 2021 werden sich die Wege trennen.“

Während Harit und Bentaleb eine lange Vorgeschichte haben, gilt das für Ibisevic nicht. Der Bosnier war im Sommer ablösefrei von Hertha BSC gekommen und hatte einen leistungsbezogenen Einjahresvertrag unterschrieben. Aber Ibisevic wurde für Schalke nicht die erhoffte Verstärkung – und in der Kabine spielte er ebenfalls nicht die erhoffte Führungsrolle. Am Tag nach dem Wolfsburg-Spiel legte er sich mit Co-Trainer Naldo an. Beide standen sich Stirn an Stirn gegenüber. Die Bosse werteten das als unverzeihliche Respektlosigkeit. „Aus unserer Sicht ist es nunmehr besser, die Zusammenarbeit zu beenden und im Guten auseinander zu gehen. Leider hat es hier auf Schalke nicht so gepasst, wie wir uns das gemeinsam versprochen haben“, meinte Schneider.

Schalke löst Vertrag mit Vedad Ibisevic auf

Während der Vertrag mit Ibisevic zum 31. Dezember aufgelöst wird, dürfen Harit und Bentaleb individuell auf Schalke trainieren.

Und einer darf bleiben, nachdem er sich bei Manuel Baum und seinen Mitspielern entschuldigt hatte: Benjamin Stambouli. Der Trainer hatte den Franzosen gegen Wolfsburg in der Pause ausgewechselt, darüber war der Abwehrspieler sehr wütend. „Benji hat enttäuscht auf seine Auswechslung in der Halbzeit reagiert – ja“, sagte Sportvorstand Jochen Schneider. Schalke dementierte aber, dass Stambouli das Stadion vorzeitig verlassen habe. „Wir haben mit Benji gesprochen, es ist alles ausgeräumt“, sagte Schneider. Das war mal ein harmonischer Moment an diesem Tag. Die Alles-Gute-Nachricht zu Bentalebs Geburtstag hatte der Verein wieder gelöscht.