Star-DJ heizt Parookaville-Besuchern im neuen Schalke-Trikot ein

DJ Moguai am Freitag im Schalke-Trikot beim Elektro-Festival Parookaville.

Weeze. DJ Moguai ist bekennender Schalke-Fan. Beim Elektro-Festival Parookaville in Weeze begeistert er mit seiner Musik und im neuen S04-Heimtrikot.

Das elektronische Musikfestival Parookaville ist in vollem Gange – und der FC Schalke 04 ist auch wieder dabei. Zumindest im übertragenen Sinne. Denn als am frühen Freitagabend André Tegeler, den Elektro-Fans bestens bekannt als DJ Moguai, um 18 Uhr zu seinem Set auf der Parookaville-Bühne am Airport Weeze (Hier geht es zum LIVESTREAM) antrat, trug der 49-Jährige aus Recklinghausen das neue Heimtrikot des Fußball-Zweitligisten. Auf seinem Instagram-Account postete Schalke-Fan Moguai dann auch sogleich sich bei der Arbeit, hüpfend im Trikot vor Tausenden Fans.

Schon 2018 trug DJ Moguai ein Schalke-Trikot bei Parookaville

DJ Moguai ist quasi ein Wiederholungstäter: Bereits 2018 war der DJ und Musikproduzent im Schalke-Trikot beim Parookaville-Festival aufgetreten. Damals in dem neuen neongrünen Auswärtstrikot. „Eine coole Geschichte“, erzählte André Tegeler damals diesem Portal, „es gab im Vorfeld mal ein Treffen mit Mitarbeitern des Vereins, es ging um meine Musik, auch um das Steigerlied. Mein Sohn und ich haben dann das neue grüne Auswärtstrikot zugeschickt bekommen. Als ich es ausgepackt habe, kam mir die Idee, mal in diesem Trikot aufzulegen, ich mag es sehr. Das war allerdings noch vor dem Verkaufsstart.“

Am Mittwoch hat Schalke das neue Heimtrikot für die Saison in der 2. Bundesliga vorgestellt, das nun DJ Moguai bei seinem Parookaville-Auftritt auf „Bill’s Factory“, der zweitgrößten Bühne des Festivals in Weeze, trug. André Tegeler gehört zu den erfolgreichsten und international bekanntesten DJs, er produzierte unter anderem für Weltstars wie Britney Spears, Moby und Beyoncé Remixe.

2018 hat sich der Auftritt im Schalke-Trikot jedenfalls ausgezahlt: „Der Traffic auf meinen Social-Media-Seiten war gewaltig“, erzählte Moguai, „sogar ein Schalke-Fanclub aus Amerika hat sich bei mir gemeldet und sich bedankt. Mir wurde erzählt, dass anschließend Fans mit dem Foto in die Fan-Shops gegangen sind, weil sie das Trikot haben wollten. Das gab es aber erst einige Tage später.“ Die Rückmeldungen zum Parookaville-Auftritt nun dürften bestimmt ähnlich positiv ausfallen.

