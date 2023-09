St. Paulis Hürzeler gerät bei zwei Schalkern ins Schwärmen

Hamburg. Fabian Hürzeler hat eine hohe Meinung über die Königsblauen. Um zu gewinnen, muss sein Team Samstag in einem Bereich „deutlich besser“ sein.

St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler hat sich in der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Samstag (20.30 Uhr) gegen den FC Schalke 04 positiv über die Königsblauen geäußert. „Wir treffen auf eine individuell sehr gut besetzte Mannschaft. Sie sind immer in der Lage, ein Tor zu schießen, egal in welcher Phase des Spiels“, warnt der St. Pauli-Coach.

Schalke mit hoher individueller Qualität

Hürzeler streicht die „sehr hohe individuelle Qualität“ beim Bundesliga-Absteiger heraus und geht ins Detail: „Sei es durch einen Freistoß von Thomas Ouwejan, durch ein Kopfballtor von Sebastian Polter oder durch ein Dribbling von Paul Seguin, Lino Tempelmann oder Assan Ouedraogo. Sie haben eine gewisse Selbstverständlichkeit, zu wissen, in jeder Phase des Spiels ein Tor schießen zu können.“ Die Schalker sind aus Hürzelers Sicht beim 4:3 gegen Magdeburg „sehr gut mit Rückschlägen umgegangen.“

Von seiner Mannschaft erwartet der Trainer konsequentes und aufmerksames Verteidigen über komplette 90 Minuten. Hürzeler: „Das haben wir gegen Kiel nicht in allen Phasen geschafft.“ Sein Vorausblick für das Flutlicht-Duell am Samstagabend: „Gegen den Ball erwarten wir, dass sie ihrem Stil mit der Mann-gegen-Mann-Verteidigung über den ganzen Platz treu bleiben. Wir haben dagegen in dieser Saison schon gute Lösungen gefunden. Die Lösung gegen diese Mann-Orientierung gilt es noch zu verfeinern und noch konsequenter durchzuführen. Dann hoffe ich, dass wir am Millerntor ein großartiges Spiel sehen werden.“

Hürzeler erkennt Muster im S04-Spiel

Dass die Schalker häufig auf lange Bälle setzen, ist für Hürzeler durchaus logisch. „Das gehört einfach zu ihrem Spiel mit den Zielspielern Sebastian Polter oder Simon Terodde. Dann gehen sie auf den zweiten Ball. Es ist ein Muster in ihrem Spiel. Für uns wird entscheidend sein, dass wir die zweiten Bälle gewinnen, wir da präsent und gut vorbereitet sind. Man darf sie aber nicht nur auf die langen Bälle reduzieren.“

Schalkes Top-Talent Assan Ouedraogo hat laut Hürzeler ein „super Eins-gegen-Eins-Spiel“. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme/firo Sportphoto

Der 30-Jährige analysiert: „Sie haben im Mittelfeld mit Lino Tempelmann einen Spieler mit einem unfassbar guten Tempo-Dribbling. Er kann Räume und Spieler überdribbeln. Assan Ouedraogo hat ein super Eins-gegen-Eins, er kann auch mal zwei, drei Spieler ausspielen und so Freiräume für die Mitspieler schaffen.“

St. Pauli muss Lösungen finden

Hürzeler streicht heraus: „Gegen ihre Mann-Orientierung müssen wir Lösungen finden, wenn wir zu Torchancen kommen wollen. Wir erwarten viele Eins-gegen-Eins-Duelle gegen Schalke – und da müssen wir einfach besser sein.“ Den Einsatz des Ex-Bochumers Simon Zoller, der zuletzt Muskelprobleme hatte, ließ Hürzeler offen: „Bei Simon ist der Wille, spielen zu wollen, sehr ausgeprägt. Da eine gewisse Balance zu finden, ist sehr entscheidend für uns.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04