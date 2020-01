Spielergewerkschaft: Nübel-Einsatzgarantie wäre unüblich

Der Transfer von Torwart Alexander Nübel (23) zum FC Bayern München wirft Fragen auf. Schließlich droht ihm an der Isar die Ersatzbank, da Nationaltorwart Manuel Neuer keinerlei Anzeichen macht kürzer zu treten. Zuletzt befeuerte Nübels Berater Stefan Backs mit folgender Aussage Spekulationen um eine mögliche Einsatzgarantie: „Es dürfte jedem klar sein, dass Bayern ein schlüssiges Konzept vorgelegt hat. Denn sonst hätte Alex nicht zugesagt."

Damit sprach Backs zwar nicht offen von einer Spielzusage. Als solche werden seine Aussagen jedoch von vielen Beobachtern interpretiert. Am Ende werfen die Sätze des Nübel-Beraters jedoch mehr Fragen auf, als dass sie Antworten geben. Denn es ist fraglich, wie so ein "schlüssiges Konzept", das Alexander Nübel Einsatzzeiten verspricht, aussehen soll.

Eine Einsatzgarantie garantiert arbeitsrechtlich keine EInsätze

Wäre es zum Beispiel denkbar, dass der Nübel-Vertrag einen Passus enthält, der eine Mindestzahl an Einsätzen vorsieht? Angeblich soll ja bereits Jürgen Klinsmann in seiner Zeit beim FC Bayern eine Stammplatzgarantie gehabt haben. Nübel wäre also wahrscheinlich nicht der erste Spieler, der eine solche Zusage in den Vertrag aufnehmen lässt. Frank Rybak, Justiziar der Spielergewerkschaft VDV, stellt im Gespräch mit dieser Redaktion zunächst mal klar, dass eine Einsatzgarantie rein rechtlich möglich und zumindest in der Theorie denkbar wäre: „Eine Einsatzgarantie würde nicht grundsätzlich gegen Gesetze verstoßen. Denn die Regelung begünstigt den Spieler.“ Sollte der FC Bayern sich dann nicht daran halten, könnte Nübel sicher nicht auf Einsätze pochen. Unabhängig von der Formulierung einer entsprechenden Klausel sei es aber kaum vorstellbar, dass ein Arbeitsgericht den FC Bayern verurteilt, Nübel in einem bestimmten Spiel einzusetzen. Ein Arbeitsgericht könnte jedoch die Münchner dazu verurteilen, eine Vertragsstrafe zu zahlen, wenn eine Vertragsstrafenklausel vereinbart wurde.

VDV-Anwalt vermutet eine ledigliche eine Absichtserkärung

So weit die Theorie. In der Praxis sieht die Sache aus Rybaks Sicht schon ganz anders aus. Denn: „Beim FC Bayern sind erfahrene Arbeitsrechtsexperten am Werk. Die würden niemals dem Spieler eine bestimmte Anzahl an Spielen garantieren, ohne dabei Ausnahmeklauseln einzubauen." Das würde auch Nübels Wunsch nach einer echten sportlichen Perspektive nicht gerecht werden. Vielmehr hält Rybak es daher für möglich, dass der FC Bayern eine lose Absichtserklärung abgab: „Ich kann mir vorstellen, dass es Nübels Wunsch war, ein Versprechen dahingehend zu bekommen, dass der Verein grundsätzlich auf ihn setzt.“ Der Inhalt einer solchen unkonkret formulierten Absichtserklärung sei allerdings rechtlich nicht bindend.

Auch VDV-Chef Ulf Baranowsky stellt im Gespräch mit dieser Redaktion klar, dass er Verträge mit klar bestimmten Einsatzzeiten für Spieler bisher noch nie gesehen habe: „Eine vertraglich fixierte und rechtlich einklagbare Spielgarantie ist unüblich und wäre in der Praxis problematisch.“ Die Musterarbeitsverträge der DFL und des DFB würde solche Klauseln auch nicht vorsehen. Branchenüblich sind laut Baranowsky eher Absichtserklärungen: „In der Regel wird einem Spieler vor Vertragsschluss aufgezeigt, wie der Klub sportlich mit ihm plant.“ Allerdings gelte auch hier der gute alte Grundsatz “wichtig ist auf´m Platz“. Baranowsky: „Am Ende ist die Leistung ausschlaggebend. Denn im Profifußball zählt nur der Erfolg.“