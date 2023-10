Knappenschmiede So viel Schalke steckt in den DFB-Nachwuchsteams

Frankfurt/Gelsenkirchen. Schalke international: Drei Talente wurden für die EM-Quali der DFB-U19 und DFB-U17 nominiert. Weitere Knappenschmiede-Spieler stehen auf Abruf.

Die beiden Schalker Defensiv-Talente Niklas Barthel und Vitalie Becker zählen zum Aufgebot der Deutschen U19-Nationalmannschaft für die anstehenden drei EM-Qualifikationsspiele. Für die Quali-Duelle gegen Kasachstan (11. Oktober), Nordmazedonien (14. Oktober) und Polen (17. Oktober) stehen zudem S04-Torwart Luca Podlech und S04-Mittelfeldspieler Max Grüger auf Abruf.

Schalke: Podlech und Grüger auf Abruf

U19-Coach Christian Wörns fasst auf dfb.de zusammen: „Wir haben jetzt 18 Monate Sichtung hinter uns, in denen wir sicherlich an die 60 bis 80 Spieler in verschiedenen Lehrgängen mit Länderspielen, Nachsichtungen und auch in unzähligen Spielen vor Ort gescoutet haben. Natürlich fehlt der ein oder andere Spieler verletzungsbedingt, was aber in der Natur der Sache liegt. Dennoch sind wir uns sicher, dass wir einen guten Kader zusammengestellt haben, dem wir zu 100 Prozent vertrauen.“

Schalkes Vitalie Becker trifft mit dem DFB auf Kasachstan, Polen und Nordmazedonien. (Photo by Ian MacNicol/Getty Images for DFB) Foto: Ian MacNicol / Getty Images For DFB

Der ehemalige Leverkusener Bundesligaprofi bilanziert: „Schön, dass es jetzt auch endlich richtig los- und um Punkte geht. Wir sind für diese Aufgabe gut vorbereitet und können mit Selbstbewusstsein in die Quali gehen. Unabhängig davon, in welchen Konstellationen wir bei den Lehrgängen waren, haben die Jungs immer super mitgezogen und zudem noch wirklich gute Ergebnisse erzielt, die uns Selbstvertrauen geben und mit Mut in die Partien gehen lassen.“

Auch Schalkes Talent Sayman auf Abruf

Michael Prus, Trainer der Deutschen U17-Nationalmannschaft, hat Schalkes Stürmer Taycan Etcibasi in den Kader für die erste Runde der Europameisterschafts-Qualifikation (11. bis 22. Oktober) in Liechtenstein berufen. Der 16-jährige Etcibasi hat für die Schalker U17 bisher sieben Saisontore erzielt. Mit Wirbelwind Kayhan Sayman (vier Saisontreffer) steht ein weiteres Talent aus der B-Junioren-Bundesligamannschaft der Schalker auf Abruf.

Hat in den letzten Monaten mehr als 80 Spieler getestet: Michael Prus. (Photo by Christof Koepsel/Getty Images) Foto: Christof Koepsel / Getty Images

„Seit wir mit dem Jahrgang zusammen sind, haben wir mehr als 80 Spieler in verschiedenen Spielen getestet. Jetzt haben 20 Spieler die Gelegenheit, in der ersten Qualifikationsrunde dabei zu sein“, sagt der 55-jährige Michael Prus auf dfb.de.

Der ehemalige Schalker Abwehrspieler streicht heraus: „Wir freuen uns nach der langen Zeit mit Testspielen nun darauf, in die EM-Quali zu starten. Wir wollen möglichst als Erster in die Eliterunde einziehen, um uns die bestmögliche Ausgangssituation zu verschaffen.“ Am Sonntag, 15. Oktober, trifft die DFB-Elf in Triesen auf Liechtenstein. Am Mittwoch, 18. Oktober, geht es in Eschen gegen Finnland. Am Samstag (21. Oktober) folgt in Vaduz die Partie gegen die Ukraine.

