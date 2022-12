So schlug sich Schalkes Simon Terodde als WM-Experte

Gelsenkirchen. Am Sonntagabend war Simon Terodde bei Magenta TV zu Gast und blickte auf die WM. Er nannte seine Favoriten - und lobte S04-Abwehrchef Yoshida.

Kurz gab es vor der Fußball-WM die Debatte, ob Simon Terodde nicht sogar eine Option für Bundestrainer Hansi Flick wäre. Am Ende war er es nicht, das deutsche Team reiste ohne den 34-Jährigen nach Katar und schied in der Vorrunde aus. Simon Terodde beobachtete das WM-Geschehen trotzdem. Am Sonntagabend war der Stürmer des FC Schalke 04 zu Gast in der WM-Sendung „Nachspielzeit“ bei Magenta TV mit den Moderatoren Ruth Hofmann und Jonas Hummels. Terodde, der Rekordtorschütze der 2. Liga, sprach dabei auch über seine WM-Chancen. Lachend verneinte er jeglichen Kontakt zu Hansi Flick. „Da hätte ich schon zehn Tore mehr schießen müssen“, meinte er mit Verweis auf die mäßige Schalker Hinrunde in der Bundesliga. „Vielleicht hätte es in einem anderen Land für die Nominierung gereicht.“

Schalke war trotzdem ein Thema. In Teroddes persönlicher WM-Elf der bisherigen Spiele fand sich auch sein Mitspieler Maya Yoshida. Der Innenverteidiger spielt an diesem Montag mit Japan im Achtelfinale gegen Kroatien (16 Uhr/ZDF). „Er tut uns auch auf Schalke gut. Und mit Japan hat er bisher Riesen-Spiele gemacht.“ Erlaubt war aber auch ein Blick zum Erzrivalen. Jude Bellingham, Profi von Borussia Dortmund, steht mit England im Viertelfinale. „Er ist mit dem Ball ja fast schneller als ohne“, schwärmte Terodde über den 19-Jährigen. „Ich bin gespannt, wie lange der BVB ihn noch halten kann. Die Kombination mit Jordan Henderson funktioniert beim Nationalteam hervorragend. Das wäre auch etwas für die Premier League. Sein Weg wird immer weiter nach oben gehen.“

Terodde blickt auf Trainingseinheiten mit Schalke

England habe zudem in Harry Kane einen weiteren Unterschieds-Spieler. Und Terodde wäre nicht abgeneigt, Englands Toptorjäger vielleicht irgendwann in der Bundesliga zu treffen. „Er hat eine tolle Schusstechnik mit rechts und mit links. Für die Bayern wäre es vielleicht eine Option, ihn zu holen. Das wäre ein Traum für die Bundesliga.“

Lesen Sie auch über den FC Schalke 04:

Teroddes WM-Favorit aber ist Frankreich. „Diese Offensive kann man ja gar nicht aufhalten. Die haben Qualität für drei Nationalmannschaften.“ In der derzeitigen Form sei Frankreich wirklich in der Lage, den Titel zu verteidigen. „Das Land steht hinter ihnen, sie halten zusammen – das ist schon stark. Zumal sie Kylian Mbappé haben. Der entscheidet mit einer Aktion Spiele. Ein Tor ist schöner als das andere.“

Als sich Terodde verabschiedete, blickte er direkt auf den Montag mit zwei Trainingseinheiten auf Schalke. „Früh aufstehen“ bedeute das, sagte er lachend. Mit Schalke hat er sich in den kommenden Bundesliga-Wochen viel vorgenommen. „Die Verletzten kommen zurück, vielleicht kommt noch Verstärkung – wir wollen auf jeden Fall angreifen!“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04