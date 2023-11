So sammelt Schalke gegen Osnabrück für Bedürftige

Gelsenkirchen. Beim Heimspiel gegen den VfL Osnabrück geht es auch um tatkräftige Hilfe. Das sagt Schalkes Direktor Fans Sebastian Buntkirchen zur Aktion.

Beim Zweitliga-Heimspiel gegen den VfL Osnabrück (Freitag, 18.30 Uhr) sammelt die vereinseigene Stiftung Schalke hilft! zusammen mit dem Schalker Fan-Club-Verband (SFCV) und den Ultras Gelsenkirchen Lebensmittelspenden ein. Mit der Aktion soll erneut auf die Wichtigkeit des gesellschaftlichen Engagements aufmerksam gemacht werden.

Spenden für die Tafel

Unter dem Motto „Für die Menschen unserer Stadt – Schalker für GE“ können Fans der Königsblauen Lebensmittelspenden sammeln, die der Tafel Gelsenkirchen zugutekommen. Die Spenden können an vier ausgewählten Standorten vor der Veltins-Arena abgegeben werden. Die Spendenstellen befinden sich neben den Kassenhäusern an den Eingängen West, Nord und Ost sowie am Clubheim des SFCV am Bernie-Klodt-Weg 7.

Dauerhafte Sammelstelle

Wichtig: Es werden für die bedürftigen Menschen ausschließlich langlebig verwertbare Produkte (zum Beispiel Konservendosen) angenommen. Im Anschluss an die Aktion richtet der SFCV eine dauerhafte Sammelstelle ein, um der Tafel Gelsenkirchen dauerhaft zur Seite zu stehen. Im Clubheim des SFCV können Fans an den Heimspieltagen der Königsblauen weiterhin Lebensmittelspenden abgeben.

Ultras GE unterstützen

Auch die Ultras Gelsenkirchen unterstützen die Tafel bereits seit einiger Zeit mit monatlichen Lebensmittelspenden im Wert von 2000 Euro. Eine Spendensumme von über 8600 Euro hat UGE außerdem im Rahmen einer Tombola erzielt und der Tafel zur Verfügung gestellt.

Unkompliziert unterstützen: Sebastian Buntkirchen, Geschäftsführer von Schalke hilft!. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

„Zunehmende Armut ist für die Menschen bei uns Gelsenkirchen ein existentielles Problem. In klaren Worten: In unserer Stadt können mehr und mehr Menschen ihren täglichen Lebensmittelbedarf nicht mehr selbst decken. Das ist so wenig zu verstehen, wie hinnehmbar. Gleichzeitig geraten gemeinnützige Vereine wie die Tafel an ihre Grenzen, alle Bedürftigen gleichermaßen zu unterstützen“, erklärt Schalkes Direktor Fans und Nachhaltigkeit Sebastian Buntkirchen.

Buntkirchen: „Unkompliziert helfen“

Buntkirchen streicht heraus: „Besonders dank des Engagements unserer Fangruppen und der Solidarität der Schalker Familie wollen wir gegen Osnabrück unkompliziert diejenigen unterstützen, die dringend Hilfe benötigen.“

Die Tafel Gelsenkirchen hilft als gemeinnütziger Verein Menschen in finanzieller Not, schnell und unbürokratisch mit Lebensmitteln, Waren des täglichen Bedarfs und Hygieneartikeln. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sammeln, sortieren und verteilen Woche für Woche kostenfreie Nahrungsmittel und Produkte, die in Handel und Industrie nicht mehr verwertet werden.

