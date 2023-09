So reagieren Schalke-Fans auf die Entlassung von Thomas Reis

Gelsenkirchen. Längst nicht alle Schalke-Anhänger sehen den entlassenen Trainer Thomas Reis als den Hauptschuldigen. Wir haben Fanreaktionen gesammelt.

Die Trennung von Schalkes Cheftrainer Thomas Reis, der vier Tage nach der 1:3-Niederlage beim FC St. Pauli gehen musste, sorgt im Lager der Schalke-Fans für geteilte Meinungen. Unter dem offiziellen Statement, das Schalke 04 zur Reis-Trennung herausgegeben hatte, sammelten sich wenige Stunden nach der Veröffentlichung über 2000 Kommentare auf Instagram.

„Mein Therapeut glaubt mir das alles nicht mehr“, merkte ein Fan mit dem Namen „swobetzki“ ironisch an. Hartmut Kaemmerich hat bereits einen Ansatz, wer künftig die sportlichen Geschicke auf Schalke lenken soll: „Magath holen. Der hat Zeit und genug Medizinbälle.“ Ein anderer Fan bringt in seinem Kommentar Ex-Bundestrainer „Hansi Flick“ ins Spiel. Bernd04 scheint das Ganze etwas zu viel zu werden. Er sehnt sich offenbar nach der Ruhe und Besonnenheit, die der SC Freiburg seit Jahren mit Kult-Coach Christian Streich an den Tag legt. „Warum lebe ich nicht im Breisgau? So einem Kirmesverein habe ich mein Herz geschenkt. Manchmal schäme ich mich dafür – gerade jetzt.“

Schalke-Fans bedauern Aus für Thomas Reis

„Schade, in meinen Augen einer der besten und sympathischsten Trainer, die wir hatten“, stellte Lukas Zischke im Bezug auf Thomas Reis fest, „auch wenn man jetzt nicht da steht, wo man sein will, hätte ich mir gewünscht, dass man ihm mehr Zeit gibt. Alles Gute Thomas und Glück auf.“ Nick6Ferris gibt zu bedenken: „So ist der Fußball, aber wenn man ehrlich ist, hat auch einfach das Scouting versagt. Mit einer durchschnittlichen Truppe wird man nicht Meister.“

Niklas.9704 merkt an: „Weiß nicht, ob immer der Trainer schuld ist, wenn’s nicht läuft. In der Rückrunde letzte Saison noch der Held, jetzt angeblich nicht mehr der Richtige? Die Mannschaft ist einfach zu grottig, da macht auch der beste Trainer nix.“ Vincent_810 findet die Trennung von Thomas Reis dagegen „prinzipiell völlig richtig“, hält den Zeitpunkt kurz vor dem Auswärtsspiel in Paderborn allerdings „dumm geplant“.

Schalke-Aus für Thomas Reis: Kritik am Zeitpunkt

Weiter heißt es: „Doch ihn jetzt mitten in der Woche zu entlassen, womöglich eine Einheit vor dem Paderborn-Spiel, ist absoluter Quatsch. Wenn du ihn entlässt, musst du das am Sonntag oder Montag tun, damit der Interimstrainer jedenfalls noch ein paar Trainingseinheiten hat.“ Nxtii04 hat einen anderen Ansatz: „Spieler bestrafen, anstatt den Trainer zu entlassen.“

Schalke feuert Thomas Reis: Alle News und Infos

