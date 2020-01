Düsseldorf. Gleich drei Offensivspieler hat Bundesligist FC Schalke 04 am Freitag abgegeben. Sportvorstand Jochen Schneider äußerte sich zur Kaderplanung.

So plant Schalke nach den Abgängen der drei Stürmer

Als das Team des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 am Freitagabend um 19.15 Uhr vom Düsseldorfer Flughafen ins Trainingslager nach Fuente Alamo in Spanien aufbrach, hatten die Schalker Verantwortlichen bereits wichtige Personalentscheidungen verkündet. Steven Skrzybski (Fortuna Düsseldorf) und Mark Uth (1. FC Köln) verlassen Schalke bis zum Saisonende auf Leihbasis. Zudem hat Fabian Reese einen neuen Klub gefunden. Er schließt sich dem Zweitligisten Holstein Kiel an. Gleich drei Stürmer haben die Königsblauen somit abgeben können. Dem gegenüber steht die Verpflichtung des Augsburgers Michael Gregoritsch.

Schalke-Trainer Wagner setzt auf fünf Stürmer

Trotzdem wird es im Offensivbereich keine weitere Verstärkung geben. Das hat Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider auf WAZ-Nachfrage bekräftigt: "Vorne machen wir nichts mehr. Wir haben ja fünf Stürmer", sagte er. Neben Gregoritsch sind das Benito Raman, unter Trainer David Wagner Schalkes aktueller Stürmer Nummer eins, Guido Burgstaller, Rabbi Matondo und Ahmed Kutucu.

Während Steven Skrzybski und Mark Uth nach einem halben Jahr nach Gelsenkirchen zurückkehren sollen, ist das Kapitel Schalke für Fabian Reese beendet. Der 22-Jährige kehrt zu seinem Heimatverein Holstein Kiel zurück. Nach WAZ-Informationen werden die Königsblauen eine kleine Ablösesumme in Höhe von rund 100.000 Euro kassieren. Reeses Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen.

Schalke beteiligt sich nicht am Uth-Gehalt

Noch deutlich ertragreicher ist der Wechsel von Mark Uth zum 1. FC Köln. Die Schalker werden das Gehalt des Ex-Nationalspielers während des Leihgeschäfts mit den Kölnern nach WAZ-Infos nicht bezahlen. Uth kassiert in Gelsenkirchen vier Millionen Euro brutto pro Jahr. Demnach spart S04 für die Rückrunde rund zwei Millionen Euro ein. Uth war offenbar bereit, für einen Wechsel in seine Kölner Heimatstadt Abstriche zu machen. Sonst wäre der Deal wohl nicht über die Bühne gegangen. Eine Kaufoption besitzen die Kölner nicht.