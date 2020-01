Die Schulter hält. Weston McKennie hatte sich die Schulter Mitte Dezember beim 1:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt ausgekugelt, nachdem er im Anschluss an ein Luft-Duell mit Eintracht-Angreifer Bas Dost unglücklich auf den Rasen geprallt war. Schalkes medizinische Abteilung entschied sich danach gegen eine Operation und für eine konservative Behandlung.

Schalke McKennie muss die Schulter noch zwei Monate lang schützen

McKennie war vier Wochen nach seiner Verletzung ins Schalker Mannschaftstraining zurückgekehrt, hielt sich in Zweikämpfen aber noch komplett zurück. Beim 0:5 gegen die Bayern gab er nun sein Kurz-Comeback in der Endphase. „Ich bin einmal auf meine Schulter draufgefallen, habe mich aber abgestützt, das war alles okay“, sagt der gebürtige Texaner. McKennie wird auch in den kommenden Wochen noch mit einem Schutz spielen, um das Risiko einer erneuten Verletzung möglichst gering zu halten.

„Ich spiele mit einer Schiene“, verrät der Schalker Allrounder, „und zwar für ein, zwei Monate.“ Das Gefühl, mit diesem Schulterschutz aufzulaufen, beschreibt Weston McKennie als „manchmal unangenehm, weil es mit dem Atmen etwas schwierig ist. Aber nach ein paar Minuten geht es dann.“ Dass Schalke 04 durch die hohe Niederlage beim Rekordmeister ins Staucheln geraten könnte, davon geht der 21-Jährige nicht aus. „Wir sind bereit für die nächsten Spiele“, sagt der Mittelfeldmann kämpferisch, „in München hat uns der Mut gefehlt. Aber wir sind eine junge Mannschaft und müssen noch viel lernen. Wir alle denken positiv.“

McKennie: Die Mannschaft fühlt sich wohl mit Schubert

Besonders beim jungen Schlussmann Markus Schubert dürfte die Begegnung in München Spuren hinterlassen haben. Zwischen starken Reflexen und irrlichtern bei hohen Bällen war bei ihm alles dabei, das fünfte Tor flutschte ihm zwischen den Beinen hindurch. Weston McKennie streicht heraus, worauf es jetzt ankommt. „Die Mannschaft wird Markus unterstützen. Wir sind sehr stark zusammen, das zeichnet uns als Team aus.“

Die Frage, ob Schubert auch gegen Hertha BSC im Kasten stehen wird oder Alexander Nübel nach Ablauf seiner Rotsperre am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) wieder das Schalker Tor hütet, kann auch McKennie nicht beantworten: „Ich bin nicht der Trainer.“ Was Weston McKennie aber feststellen kann: „Die Mannschaft fühlt sich wohl mit Schubi, Alex Nübel und auch mit Michael Langer. Egal, welche Entscheidung es gibt: Derjenige, der bei uns im Tor steht, wird es gut machen.“