So bereitet Reis Schalke auf das Saisonfinale in Leipzig vor

Gelsenkirchen. Schalke 04 erkämpft sich mit dem 2:2 gegen Frankfurt einen Punkt, der beinahe noch mehr wert gewesen wäre. Trainer Reis bleibt zuversichtlich.

Wie angespannt die Nerven gerade bei Schalke 04 sind, war an Simon Terodde leicht abzulesen. Es war ja noch gar nicht so lange her, dass Sebastian Polter den Königsblauen durch seinen Treffer in der 85. Minute das 2:2 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt beschert hatte, das einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt bedeutet. Nun standen die Schalker also vor ihren Fans in der Nordkurve, holten sich Zuspruch für das Saisonfinale in einer Woche in Leipzig ab, und Terodde stand noch immer unter Strom. Es war ja auch das letzte Mal (ein mögliches Relegationsspiel in Gelsenkirchen noch außer Acht gelassen), dass sich der 35-Jährige von den Königsblauen aus dem Stadion heraus verabschieden konnte, sein am Saisonende auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. Wie sehr ihm Schalke 04 ans Herz gewachsen ist in den zwei Jahren, war aber leicht zu erkennen.