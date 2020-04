Sky zeigt legendäre Schalke-Schlacht gegen Bayer Leverkusen

Essen. Das Coronavirus hat den Livesport zum Erliegen gebracht. Ganz ohne Sport im Fernsehen müssen Fans aber auch an den Ostertagen nicht auskommen.

Titel, Triumphe, Talks - weil der Sport beinahe weltweit ruht, öffnen die TV-Sender auch an den Ostertagen ihre Archive. ARD, Eurosport, Sport1 oder Sky bieten den Sport-Nostalgikern ein breites Historien-Programm: von den Fußball-Weltmeisterschaften 1974, 1990 und 2014 - inklusive deutschem Happy End - über die Höhepunkte der Olympischen Spiele 2012 und 2016 und das Golf Masters in Augusta bis hin zu den besten Auftritten von Franz Beckenbauer in der Sport1-Talksendung „Doppelpass“.

Auch Fans des FC Schalke 04 dürfen sich freuen. Am 21. Spieltag der Saison 2005/2006 gewannen die Königsblauen ihr Heimspiel gegen Bayer Leverkusen mit 7:4 (3:1). S04 führte damals nach 33 Minuten mit 3:0. Die Werkself kämpfte sich auf ein 4:5 heran, ehe Lincoln und Gerald Asamoah für die Entscheidung sorgten. Am Karfreitag können die Schalker Anhänger dieses Spektaktel ab 19 Uhr noch einmal in voller Länge bei Sky verfolgen.

Bei der Sky-Aktion "Wünsch dir was" haben 38 Prozent der Fans für das königsblaue Torfestival abgestimmt. Die Partie wird heute auf Sky Sport Bundesliga 2 HD übertragen. (fs mit dpa)