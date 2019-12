Skrzybski vor Schalke-Abschied: Düsseldorf interessiert

Steven Skrzybski steht in der Winterpause vor dem Abschied von Schalke 04: Interesse an dem 27-Jährigen hat vor allem Fortuna Düsseldorf. Sicher ist der Wechsel allerdings noch nicht. Skrzybskis Vertrag auf Schalke läuft noch bis zum 30. Juni 2021.

Kein Bundesliga-Einsatz in dieser Schalke-Saison

Der gebürtige Berliner kam im Sommer 2018 vom damaligen Zweitligisten Union Berlin zu Schalke – er erfüllte sich mit dem Wechsel einen Traum, weil er seit seiner Kindheit großer Schalke-Fan ist. Sportlich lief es für ihn aber nicht rund: In seinem ersten Schalke-Jahr verbuchte er zwar 16 Pflichtspiel-Einsätze (drei Tore), wurde aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. In der laufenden Saison ist er fit, kam aber nur beim DFB-Pokalspiel in Drochtersen für die Schalker Profis zum Einsatz. Ansonsten sammelte er Spielpraxis bei der U23 in der Regionalliga.

Skrzybski ist einer der Spieler, die Schalke bei entsprechenden Angeboten im Winter verlassen könnten, auch Fabian Reese, dessen Vertrag im Sommer ohnehin ausläuft, würde der Klub keine Steine in den Weg legen; bei Mark Uth hingegen müssten auch die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen. Gehen soll zudem auf jeden Fall Nabil Bentaleb, der erneut bei Werder Bremen im Gespräch ist. Offiziell beginnt die Wechselfrist allerdings erst am 1. Januar. (MH)