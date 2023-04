Simon Terodde verlässt Schalke im Sommer - "wahnsinnig emotional"

Gegen spielstarke Leverkusener ist Schalke 04 bei der 0:3-Niederlage chancenlos. In unserem Video-Format „19:04 – der Schalke Talk“ analysieren Sinan Sat (WAZ Gelsenkirchen) und Robin Haack (Schalke-Reporter) das Spiel und nennen die größten Baustellen bei den Königsblauen.

Gelsenkirchen Die Entscheidung ist gefallen. Stürmer Simon Terodde wird Schalke im Sommer verlassen. Jetzt hofft er auf den Klassenerhalt.

Simon Terodde spielt nur noch bis zum Sommer auf Schalke. Der Stürmer wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Das teilte der Klub am Mittwochvormittag mit.

„In den vergangenen Wochen wurde medial sehr viel über meine Zukunft spekuliert. Das ist ein Thema, das weder der Verein noch ich in diesen so richtungsweisenden Wochen benötigt. Daher möchte ich jetzt schon erklären, dass meine Zeit im Sommer auf Schalke definitiv enden wird”, wird Simon Terodde zitiert. „Meine Zeit hier war wahnsinnig emotional, geprägt von unheimlich vielen intensiven Momenten, die mir für immer in Erinnerung bleiben werden. Jetzt möchte ich mit meinen Team-Kollegen mein letztes Kapitel auf Schalke schreiben – und mich letztlich mit dem geglückten Klassenerhalt verabschieden.“

Simon Terodde: Aufstiegsheld auf Schalke

Simon Terodde trägt seit dem Jahr 2021 das königsblaue Trikot. Er hatte durch 30 Tore maßgeblichen Anteil am Schalke-Aufstieg 2022. In dieser Saison aber macht sich sein Alter bemerkbar. Der Angreifer ist bereits 35 Jahre alt. Wie es mit ihm nach dem Sommer weitergeht, ist offen.

Peter Knäbel (hier erfahren Sie, wie er einen möglichen Abstieg plant), Sportvorstand auf Schalke, schwärmt von Simon Terodde. „Jeder weiß um meine besondere Beziehung. Er hat 2021 in einer ganz schwierigen Situation sein Bekenntnis zu Schalke 04 und der Mission Wiederaufstieg gegeben, als noch kaum jemand daran geglaubt hat. Um dann, nur gut ein Jahr später, als Rekordtorschütze der 2. Bundesliga die Rückkehr in die Bundesliga zu feiern und Teil der langen Vereinsgeschichte des FC Schalke 04 zu werden“, sagt Knäbel in der Pressemitteilung. Der Stürmer sei selbst auf den Verein zugegangen, dadurch habe dieser bewiesen, „was für ein beeindruckender Sportler und Mensch er ist. Diesen Schritt jetzt zu gehen, um die letzten Wochen der Saison befreit und absolut fokussiert zu bestreiten – das machen sicher nicht viele. Simon ist sehr wichtig für unsere Mannschaft, und ich bin mir sicher, dass er alles reinwerfen wird, um sich als Bundesligist von Schalke 04 zu verabschieden.“

