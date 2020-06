Sebastian Rudy spricht über mögliche Schalke-Rückkehr

Gelsenkirchen. Der Leihvertrag von Sebastian Rudy in Hoffenheim läuft aus. Eine Schalke-Rückkehr ist für den Mittelfeldspieler nicht ausgeschlossen.

Mittelfeldspieler Sebastian Rudy steht bei der TSG Hoffenheim vor einer ungewissen Zukunft. „Ich weiß selbst noch nicht, wie es weitergeht“, sagte der 30-Jährige, der aktuell vom FC Schalke 04 nach Sinsheim ausgeliehen ist, der Sport Bild.

Nach derzeitigem Stand muss der 29-fache deutsche Nationalspieler nach Saisonende nach Gelsenkirchen zurückkehren, wo er noch bis 2022 unter Vertrag steht. Obwohl auch ein Verbleib in Hoffenheim noch möglich scheint, hat Rudy „mit Schalke keineswegs abgeschlossen“, sagt er.

Sebastian Rudy: „Das Kapitel Schalke ist für mich manchmal noch schwer verständlich“

2018 wechselte er für 16 Millionen Euro vom FC Bayern zu den Schalkern, konnte die hohen Erwartungen an ihn allerdings nicht erfüllen. „Das Kapitel Schalke ist für mich manchmal noch schwer verständlich“, erklärt er. „Die Voraussetzungen waren – oder sind – eigentlich gut. Es kamen aber verschiedene Faktoren zusammen, dass es im ersten Jahr nicht geklappt hat. Wer weiß, wie es im zweiten Jahr gewesen wäre.“

n Hoffenheim ist Rudy in der laufenden Saison Führungsspieler im zentralen Mittelfeld. In 31 von 33 Bundesligaspielen stand er für die die TSG auf dem Feld. „Das ist mit kleiner Unterbrechung mein achtes Jahr in Hoffenheim“, sagt der Routinier. „Deswegen ist der Verein meine Heimat, er liegt mir am Herzen wie kein Zweiter.“

Gut möglich also, dass Rudy auch über den Sommer hinaus bei der TSG bleibt. Knackpunkt bei einem möglichen Transfer sind zum einen sein Gehalt von geschätzt sechs Millionen Euro als auch die unklare Trainerfrage in Hoffenheim. Während er unter dem kürzlich entlassenen Alfred Schreuder, zu dem Rudy ein „sehr gutes Verhältnis“ hatte, wie er selbst sagt, absoluter Stammspieler war, saß er unter dem Interimstrainer-Team gegen Union Berlin (4:0) zuletzt 90 Minuten auf der Ersatzbank.